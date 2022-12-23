23.12.2022
Саткинец убил сожительницу за то, что она назвала его геем
23.12.2022
Бывшему заместителю директора МКУ «Городская среда» продлена мера пресечения
23.12.2022
Жителям Челябинской области рассказали о правильном питании при ОРВИ
23.12.2022
Завершена реконструкция остановочного пункта в поселке Локомотивный
23.12.2022
Консультация юриста: Падение на улице – это не производственная травма
23.12.2022
По Челябинску шагает полицейский Дед Мороз
В Челябинске дорожники заваливают грязным снегом пешеходные дорожки
16.12.2022
Челябинцам из подлежащего сносу общежития на Мира продолжают начислять плату за капремонт
12.12.2022
Жители Челябинска не могут месяц добиться того, чтобы коммунальщики привели в порядок бойлер
12.12.2022
Жителей Челябинской области пригласили протестировать новый сервис «Дом.Госуслуги»
09.12.2022
Потоп в Копейске случился из-за ночного порыва трубопровода
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022
Бетонные блоки на Кировке – это уже слишком: чаша терпения челябинцев переполнена
22.12.2022
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022