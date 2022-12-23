В Челябинске дорожники заваливают грязным снегом пешеходные дорожки

В Челябинске подрядчики с дорог отгребают снег к остановкам и заваливают им пешеходные дорожки.

Челябинцы вновь жалуются на работу коммунальщиков. Снег они убирают с проезжей части и складируют его на пешеходные дорожки.

«Возле парка Пушкина снегом с дорог забросали коммунальщики весь тротуар. Пройти невозможно», - жалуется жительница Челябинска Мария Николаева.

«Здесь вечно такая котовасия, от магазинов отгребают снег к остановкам, получаются снежные валы, люди по ним обледеневшим лазят, это из года в год! Безобразие и позор администрации, вот такое отношение к горожанам», - пишет в группе «Пусть Котова знает» Елена Фоменко.

При этом дорожные чиновники рапортуют, что подрядными организациями производится механизированная очистка дорожного покрытия, прилотковой части, тротуаров, остановочных площадок, лестничных маршей и подходов к пешеходным переходам. Выполняются работы по вывозу снега.

Для оперативного реагирования Вы можете обращаться к диспетчеру комитета дорожного хозяйства по телефону: +7 951 771-73-25 (на данном номере установлены мессенджеры, поэтому можете отправлять фотографии проблемного участка).