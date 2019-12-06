В Челябинске Год памяти и Славы откроется показом фильма «Александр Невский»
Общество
Сегодня, 14:08

Девятого декабря в большом зале театра кукол будет дан старт Году памяти и Славы. Совместно с киноцентром имени Герасимова в Челябинске состоится  показ фильма «Александр Невский».

2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы президентом страны Владимиром Путиным.  Это было заявлено третьего декабря в рамках Всероссийского патриотического форума, проходящего в Москве. На следующий год запланировано около 10 тысяч торжественных мероприятий и акций, в том числе 170 международных, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Показ военно-патриотических кинолент - это творческий проект театра и киноцентра, рассчитанный на весь 2020 год. Челябинцы смогут увидеть легендарные военные фильмы отечественного кинематографа: «Дни и ночи», «Обыкновенный фашизм», «Цареубийца» и многие другие», - сообщила сотрудник пресс-службы театра кукол Ольга Борунова.

Также в рамках открытия Года памяти и славы Сергей Кириенко во всех городах России дан  старт проекту «Лица Победы». Это масштабная мультимедийная экспозиция в Центральном музее Великой Отечественной войны, направленная на сохранение семейных историй всех тех, кто внес вклад в Победу над нацизмом.

В Челябинске фильм «Александр Невский» в театре кукол смогут посмотреть все желающие. Сеанс состоится девятого декабря в 14.00. Вход свободный.

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