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В Челябинске готовы графики благоустройства всех девяти общественных пространств

В Челябинске городские власти совместно с администрациями районов уже составили графики выполнения благоустройства общественных пространств, которые будут преображаться в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» в текущем году.

Об этом сегодня, 15-го марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Он напомнил, что в 2021-году по программе ФСГС будет благоустроено девять общественных пространств и 49 дворовых территорий.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в Калининском районе продолжится начатое в 2020-м году обустройство зеленой зоны отдыха за ледовой ареной «Трактор», в Тракторозаводском будет реализован второй этап благоустройства парка Дружбы на улице Чоппа.

В Советском районе по внешнему периметру горсада имени Пушкина создадут удобную пешеходную зону и благоустроят сквер по улице Кабанова, 7.

В Курчатовском районе обустроят пешеходную зону на Комсомольском проспекте – на участке от улицы Красного Урала до дома №36.

В Центральном районе работы по благоустройства будут проводиться на набережной реки Миасс за «Мегаполисом» (на участке между улицей Красной и Свердловским проспектом).

В Ленинском районе обновят сквер «Сигнал», в Металлургическом районе - сразу два сквера: у ДК Строителей и пространство на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов.

В общей сложности на благоустройство общественных пространств Челябинска в текущем году направлено свыше 187-ми миллионов рублей, из них 178,7 миллиона - из федерального и областного бюджетов. Остальную часть суммы добавят из бюджетов челябинских районов.

«Там, где контракты не заключены, - это Центральный район, где произошло расторжение и нужно заключать контракты по новой, берете ситуацию на свой контроль – вместе с главой района. Отвечаете за данные контракты лично», - обратилась к Александру Астахову глава Челябинска Наталья Котова.