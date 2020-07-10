В Челябинске и Магнитогорске установят памятные стелы в честь присвоения почетного звания «Город Трудовой доблести». В настоящий момент жители активно выбирают место расположения мемориального комплекса.

Напомним, на прошедшем в режиме видеоконференции заседании Российского оргкомитета «Победа» Владимир Путин объявил о присвоении звания «Город трудовой доблести» Челябинску и Магнитогорску.

«К важным, знаковым событиям нынешнего Года памяти и славы, безусловно, относится и учреждение почётного звания «Город трудовой доблести»., - подчеркнул Владимир Путин. - Эта инициатива получила поистине всенародную поддержку и позволит по особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую – по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей -эвакуацию из прифронтовых районов 25 миллионов человек и почти трёх тысяч предприятий. Поражает то, как люди решали задачи столь немыслимой сложности, работали на пределе человеческих возможностей».

С 1941-го по 1945 год промышленность Челябинской области за считанные месяцы была переведена на военные рельсы. Регион, как и вся страна, жил под лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы!», обеспечивая передовую боеприпасами, боевой техникой и всем необходимым.

«Челябинск - это треть всей производимой танковой продукции, каждый третий снаряд был сделан из челябинской стали. Но самое главное Челябинск - это ещё город, в котором были разработаны 13 типов танков и шесть типов дизель моторов для танков. Уже в годы войны признание статуса и значения Челябинска именно в танкостроении выражалось в том, что он назывался Танкоградом», - отметила замруководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе Елена Малышева.

Примечательно, что высокого звания "Города трудовой доблести" удостоился не только Челябинск, но и Магнитогорск. Вклад Магнитки в великое дело победы над врагом сложно переоценить. И это не только дань исторический справедливости, но также и факт признания и поддержки региона на федеральном уровне.

«Прежде всего хочу сказать, что мы разделяем позицию и оценку экспертов, которая была озвучена Еленой Петровной, - заявил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. - Ваша инициатива об учреждении почётного звания «Город трудовой доблести» действительно стала сигналом для объединения большого количества людей по всей стране. Сегодня можно уверенно говорить о том, что этот проект стал по настоящему народным».

Турчак отметил, что единороссы полностью разделяют предложения экспертов о присвоении такого звания 11 названным центрам оборонной промышленности. «В то же время в год 75-летия Победы просим Вас поддержать наше предложение о присвоении этого почётного звания ещё девяти городам: это Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и город Боровичи Новгородской области. Это города, где люди наиболее активно голосовали, где эта идея пользуется широкой народной поддержкой», - обратился к главе государства секретарь Генсовета партии.

Губернатор Алексей Текслер сердечно поздравил земляков с присвоением двум крупнейшим городам области почетного звания.

«Горжусь, что наши города удостоились этого звания. Особенно ценно, что были услышаны голоса жителей городов, которые выразили свое мнение на участках для голосования 1 июля. И Челябинск, и Магнитогорск по праву заслужили звания городов трудовой доблести. Невозможно переоценить вклад южноуральцев, не отходивших от печей и станков тогда, когда это было жизненно необходимо всей стране. Их трудовой подвиг – тот самый фундамент, на котором стояла Победа нашего народа. Благодаря им мы сегодня живем под мирным небом. Поздравляю вас, земляки!», - говорится в поздравлении.

На Южный Урал с начала войны было перевезено свыше 300 промышленных предприятий и построено 35 новых заводов. Челябинцам потребовалось всего 34 дня, чтобы наладить серийное производство легендарного Т-34, признанного лучшим танком Второй мировой войны. За годы войны в Челябинске была выпущена пятая часть всех танков, легендарных катюш. Из магнитогорского металла был сделан каждый третий танк и каждый второй снаряд.

«2020 год – год 75-летия Великой Победы! Подвиг народа не имеет срока давности и объединяет всю нашу страну, всех нас», - отметил Алексей Текслер, выступая с обращением к Законодательному собранию региона и еще раз поблагодарил ветеранов и поздравил всех с юбилеем Великой Победы.

Скоро в Челябинске и Магнитогорске появятся стелф в память о присвоении мегаполису звания «Город трудовой доблести». Место, где разместится знаковый объект, выберут сами горожане. Также особо отметит это важное событие и Магнитогорск.