В Челябинске инкассаторы бросили машину

В микрорайоне «Академ-Риверсайд» эвакуирована брошенная инкассаторская машина. Были в ней мешки с деньгами? Об этом не сообщается.

Управлением благоустройства города Челябинска совместно с сотрудниками «Городской среды» вывезен инкассаторский автомобиль от дома N 1 по улице Наркома Малышева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Судя по наклейке, которая есть на автомобиле, он принадлежит компании «Банк Российский капитал». Кто и почему бросил инкассаторскую машину, неизвестно.

Напоминаем, подать заявку на эвакуацию брошенного и разукомлектованного транспорта можно в управление благоустройства по электронной почте blago@cheladmin.ru. К письму необходимо приложить фотографию автомобиля и указать точный адрес (привязку к ближайшему зданию).