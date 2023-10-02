В Челябинске ищут создателя территории отдыха напротив рынка «Михеевский»

В Челябинске ищут исполнителя контракта по благоустройству общественного пространства напротив рынка «Михеевский».

В период с 29 сентября до девятого октября ведется прием заявок от желающих получить муниципальный контракт начальной стоимостью 32 334 350,94 рубля.

Работы по преображению территорию напротив рынка в Металлургическом районе победитель аукциона должен будет провести, в соответствии с условиями контракта, в период с 15 апреля по первое августа 2024 года. Фронт работ, судя по содержанию технической документации, предстоит серьезный. Благоустройство предполагает устройство покрытия, установку наружного освещения, видеонаблюдения, малых архитектурных форм, озеленение (высадку двадцать яблонь Недзвецкого, 30 кустов сирени обыкновенной, живой изгороди из кизильника, посев газона).

МАФы на новой общественной территории появятся самые разнообразные: игровой комплекс, диван-качели, шахматный стол, традиционные лавочки и скамейки-шайбы, велопарковка, качели (и, конечно же, урны. В темное время суток здесь будет не просто светло, а нарядно и празднично – благодаря набирающей популярность в Челябинске гирлянде «Белт-лайт».

Напомним, общественное пространство в Металлургическом районе напротив рынка «Михеевский» создадут по программе «Формирование комфортной городской среды» (этот объект стал победителем проведенного в текущем году голосования). Заказчик работ – районная администрация в лице главы Сергея Кочеткова.