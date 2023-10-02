02.10.2023
В Челябинске ищут создателя территории отдыха напротив рынка «Михеевский»
02.10.2023
В Челябинской области выявили и наградил лидеров в образовании
02.10.2023
В Челябинской области состоялся туристический слёт для людей с ограниченными возможностями здоровья
02.10.2023
Еще две детские библиотеки региона превратились в модельные
02.10.2023
Книги из Еткуля отправились на Донбасс
02.10.2023
Челябинские кардиохирурги успешно заменили пациенту половину сердца
В Челябинске ищут создателя территории отдыха напротив рынка «Михеевский»
27.09.2023
В челябинском Саду Победы завершают обустройство площадки для четвероногих
22.09.2023
Заново рожденный в Челябинске Сад камней украсили прекрасные каменные гиганты
19.09.2023
Чистый и зеленый Челябинск: комиссия подводит итоги конкурса «Цветущий город-2023»
19.09.2023
Сергей Авдеев рассказал о благоустройстве челябинского парка имени Тищенко
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023