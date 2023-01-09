В Челябинске из-за мороза закрыты катки в двух парках

В Челябинске в связи с низкой температурой воздуха закрыты катки в городском саду имени А.С. Пушкина и ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина.

По информации городского Управления культуры, каток в парке культуры и отдыха имени Гагарина не будет работать 9 и 10 января, в горсаду Пушкина – 9 января.

В детском парке имени В.В. Терешковой сегодня на катке проводятся технические работы.