«Тефтелевы» кучи поменяют название?

В Челябинске из-за снежных холмов водители не видят пешеходов

Водители Челябинска жалуются, что им не видно пешеходов из-за не вывезенных с городских улиц огромных куч снега, порой достигающих двух метров.

В связи с этим в лексикон челябинцев вернулся фразеологизм «Тефтелевы кучи», символизирующий качество зимней уборки челябинских дорог. При прошлом градоначальнике Евгении Тефтелеве, который сейчас отбывает срок за мошенничество при строительстве школы в микрорайоне «Парковый», город также был завален снежными кучами.

«Вроде Котова давала три дня подрядчикам на уборку? Кучи и колеи - это нормально? Или они спишут все на новые снегопады) которые обещают. На улице Трашутина из-за снежных холмов не всегда видно пешеходов и автомобили. Такая же ситуация на улице 2-я Эльтонская», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» читатель.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», первого марта глава Челябинска Наталья Котова дала дорожникам три дня на уборку снежных куч. Сегодня на дороги выведена вся техника и людские силы, чтобы выполнить поручение Котовой. Но почему-то это было сделано только сегодня. А впереди нас ждут новые снегопады и метели. А затем потепление и таяние скопившегося снега в городе. Так что вскоре еще не только в снежки поиграем, но еще и «поплаваем».