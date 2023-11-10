В Челябинске изменят схему движения на перекрестке Университетской набережной и Наркома Малышева

В Челябинске на пересечении улиц Университетской набережной и Наркома Малышева установят дополнительные светофорные секции и дорожные знаки.

Такое решение совместно приняли администрация Челябинска совместно с отделом городской ГИБДД.

«Для изменения схемы дорожного движения на этом перекрестке по улице Университетской Набережной в обоих направлениях движения будут установлены дополнительные светофорные секции для поворота налево», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Также планируется установка дорожных знаков, предписывающих разрешенные направления движения по полосам и изменение режима работы светофорного объекта.