В Челябинске коммунальными проблемами детей-сирот из дома на 2-йЭльтонской занимается СК

В Челябинске организована доследственная проверка по информации о ненадлежащем состоянии квартир, выделенных детям-сиротам и детям-оставшимся без попечения родителей.

Отметим, речь идет о доме №48 по улице 2-й Эльтонской, где, по информации в соцсетях, существовали проблемы с водоснабжением, не работал лифт, имелись трещины в стенах, что очень осложняло жизнь жильцов.

В ходе проверки следователь СК совместно с работниками прокуратуры, специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства, администрации, директором УК «Челябинск» и представителем застройщика выезжал на место, рекомендовав ответственным лицам незамедлительно принять меры по устранению проблемы с водоснабжением, которая в настоящее время решена.

При этом доследственная проверка продолжается.

«В ходе ее проведения будет дана правовая оценка действию (бездействию) ответственных лиц, а также предприняты исчерпывающие меры для решения остальных проблемных вопросов», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.