10.11.2023
Южноуральцу, который заживо сжег свою жену, отказали в УДО
10.11.2023
В Челябинске коммунальными проблемами детей-сирот из дома на 2-йЭльтонской занимается СК
10.11.2023
В Челябинске до 25 декабря закроют движение на Академика Сахарова
10.11.2023
История с так и не построенным мостом в Есаульском может вылиться в уголовное дело
10.11.2023
В Челябинске изменят схему движения на перекрестке Университетской набережной и Наркома Малышева
10.11.2023
Детский омбудсмен: Нет точной цифры о несовершеннолетних россиянах в секторе Газа
В Челябинске коммунальными проблемами детей-сирот из дома на 2-йЭльтонской занимается СК
09.11.2023
Ситуация со строительством завода в Дубровке попала в поле зрения Бастрыкина
05.11.2023
Бастрыкин держит на контроле расследование инцидента в рейсовом автобусе Челябинска
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
30.10.2023
Убил собутыльника из ружья - в Ашинском районе задержан подозреваемый
Синоптики объяснили причины окутывавших Челябинск адвективного тумана и дымки
09.11.2023
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023