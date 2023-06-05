В Челябинске могут законсервировать здание чаеразвесочной фабрики на Васенко

В Челябинске могут законсервировать историческое здание чаеразвесочной фабрики Кузнецова на улице Васенко, 37, являющееся объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения.

Отметим, данное здание нуждается в восстановлении, что в госкомитете охраны ОКН региона назвали нелегким (потому как очень затратным) процессом. Нынешний собственник объекта пока не сумел найти средства для ремонта здания. Привлечь к работам по сохранению бывшей чаеразвесочной фабрики инвесторов тоже не удается.

В настоящее время госкомитет ведет работу по подготовке документов для направления заявки в министерство культуры Российской Федерации на финансирование мероприятий по консервации объекта за счет средств федерального бюджета на 2024 год в рамках госпрограммы «Развитие культуры».

«Заявка будет направлена до первого июня 2023 года, после чего будем ждать результатов ее рассмотрения. Надеемся на положительное решение», - отметили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Напомним, в июне 2019 года известный челябинский краевед, координатор группы «АрхиСтраж» и защитник старины Юрий Латышев обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой обратить внимание на культурное наследие региона, состояние которого требует принятия срочных мер. Тогда отмечалось, что наибольших затрат на восстановление, наряду с Игнатьевской пещерой, саткинскими Порогами, зданием Арсенала в Златоусте, Белым домом в Кыштыме, чаеразвесочная фабрика А.В. Кузнецова в Челябинске потребует наибольших затрат на восстановление (называлась сумма в двести миллионов рублей).