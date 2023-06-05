05.06.2023
Управляющую компанию Челябинска накажут за травму ребенка на детской площадке
05.06.2023
Привокзальная площадь челябинского аэропорта преобразится
05.06.2023
Детская филармония презентует свои коллективы в Арт-сквере
05.06.2023
Облачный ЦОД: интерес заказчиков к сервису растет
05.06.2023
Квартирный вопрос многодетной челябинской семьи из аварийного дома рассмотрит суд
05.06.2023
«Круг добра» помог юноше из Челябинской области с редким заболеванием
В Челябинске могут законсервировать здание чаеразвесочной фабрики на Васенко
22.05.2023
Все еще закрытую для туристов Игнатьевскую пещеру постоянно пытаются «взять штурмом»
08.05.2023
Знаковое здание на площади Революции Челябинска отремонтируют за два года
28.04.2023
«Скорбящие матери» Челябинска обязательно обретут новую жизнь
27.04.2023
В Троицке планируют воссоздать исторический облик здания банка на Ленина
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023
В Челябинске Пушкинский день отметят «Живым словом России»
02.06.2023
Афиша на День защиты детей в Челябинске
31.05.2023