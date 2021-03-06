В Троицке у мусорных баков нашли завернутое в ковер тело мужчины

В прокуратуру поступило уголовное дело о мошенничествах при реконструкции аэропорта Челябинска

В Челябинске мужчину приковали наручниками возле дверей ЗАГСа

В Челябинске сотрудники частного охранного предприятия задержали мужчину, который в полуголом виде пытался устроить дебош в здании ЗАГСа Центрального района. Бойцы скрутили его и пристегнули наручниками к перилам до приезда полиции. Появившаяся в соцсетях фотография вызвала массу веселых комментариев и предположений пользователей.

Инцидент произошел утром шестого марта. Информация о неадекватном челябинце, который буянит в здании ЗАГСа появилась в социальных сетях. На место прибыли сотрудники частного охранного предприятия. До приезда полиции они приковали мужчину наручниками к перилам.

Дебошир был наполовину раздет и, несмотря на вынужденные меры ограничения в движениях, бодро пел и пританцовывал в ожидании стражей порядка.

Пользователи соцсети оказались не лишены юмора, кто-то предположил, что задержанный – жених, которого решили приковать наручниками, чтобы он не сбежал с места регистрации и не передумал жениться.

«В отделе полиции данный инцидент зарегистрирован. По данному факту проводится проверка», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полицейском главке.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Фото: Регион-74 | Челябинск