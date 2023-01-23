В Челябинске на 3,5 миллиона рублей оштрафованы подрядчики за плохую уборку снега

В Челябинске в январе 2023 года за плохую уборку снега подрядчики оштрафованы на три с половиной миллиона рублей. Большинство штрафов выписаны за некачественную очистку тротуаров от наледи и снега.

О результатах проверок качества содержания улично-дорожной сети сообщил сегодня, 23 января, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«За неделю вывезено 153 тысячи тонн снега на снегосвалку. Подрядчикам было выписано штрафов на сумму три миллиона 500 тысяч рублей. Сейчас ожидается потепление, осадки в виде снега и дождя. Задача подрядчиков привести улично-дорожную часть в порядок», - сказал Ксензов.

В рамках претензионной работы за прошедшую неделю комитетом дорожного хозяйства за ненадлежащее исполнение контрактов по содержанию улично-дорожной сети выдано 42 предписания, в том числе:

- АО «Ойкумена» - 25 предписаний;

- ООО «Союз Автодор» - девять предписаний;

- ООО «Электрострой» - пять предписаний;

- АО «Уралмостострой» - три предписания.

За несвоевременное исполнение ранее выданных предписаний наложены четыре штрафа на ООО «Союз Автодор».

По данным управления дорожного хозяйства, сейчас в городе производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега.