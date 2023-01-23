23.01.2023
В Челябинске на 3,5 миллиона рублей оштрафованы подрядчики за плохую уборку снега
23.01.2023
Киалимская бабушка раскроет жителям Златоуста тайны таганайских ветров и северных орхидей
23.01.2023
«Таганай» начал «перепись» хвостатых и крылатых жителей
22.01.2023
В Челябинске шестилетний ребенок попал под машину
22.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 23 января (18+)
22.01.2023
В ночь на воскресенье наступил Новый год по лунному календарю
В Челябинске на 3,5 миллиона рублей оштрафованы подрядчики за плохую уборку снега
09.01.2023
Два миллиона заплатят челябинские дорожники за плохую уборку снега
07.01.2023
В Челябинске более 300 единиц техники убирает снег
30.11.2022
В Челябинске зафиксирован незаконный сброс снега
27.09.2022
Дорожная техника Челябинска готова к зиме
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023