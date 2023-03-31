В Челябинске на грани уничтожения оказался дом полного георгиевского кавалера

Сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала призывают земляков спасти и сохранить дом героя Первой мировой войны, который находится в поселке Шершни и оказался на грани уничтожения.

Научные работники музея, побывав в населенном пункте, где в свое время жил полный георгиевский кавалер Яков Ефимович Калмыков (известны лишь шестеро выходцев из Челябинской станицы, удостоившихся столь высокого звания), выразили обеспокоенность плачевным состоянием дома, являющегося памятником эпохи. По словам сотрудников музея, дом находится на грани уничтожения.

«Этот дом мог бы стать замечательной площадкой, например, для казачьего культурного центра с созданием соответствующей экспозиции и проведения тематических мероприятий. Челябинск, город и без того бедный на памятники дореволюционного прошлого, может обрести еще одно знаковое для его истории место — при должном внимании и заинтересованности местных властей», - подчеркивают в музее.

Из архивных материалов установлено, что Яков Калмыков был подхорунжим (соответствовал в пехоте чину подпрапорщика) 1-й сотни 11-го Оренбургского казачьего полка. С сентября 1915 по май 1916 года находился в партизанском отряде Оренбургской казачьей дивизии.

Награжден Георгиевским крестом 4-й степени № 381133 в чине приказного. Описание заслуг: «За то, что 14.06.1915 у д. Корчемка, из цепи дали знать, что патроны на исходе. Доставить их было явно опасно, т. к. приходилось проехать около 1500 шагов по совершенно открытой местности, обстреливаемой артиллерийским и ружейным огнем, он вызвался и доставил в цепь 3500 штук патронов».

Награжден Георгиевским крестом 3-й степени № 127096 в чине подхорунжего. Описание заслуг: «За отличия, оказанные в делах против неприятеля».

Награжден Георгиевским крестом 2-й степени № 22233 в чине приказного. Описание заслуг: «За отличия, оказанные в делах против неприятеля».

Награжден Георгиевским крестом 1-й степени № 124 в чине приказного. Описание заслуг: «За отличную храбрость и мужество, оказанные в ночь с 14 на 15 ноября 1915 г. при набеге партизан в тыл противника, где ими в с. Невель был захвачен начальник германской дивизии со штабом полка».

Кроме того, Яков Ефимович Калмыков награжден Георгиевской медалью 4-й степени №575903.

Описание заслуг: «За проявленные подвиги в период с 22 по 26 июня 1916 г. у д. Майданка».