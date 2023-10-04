В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Татищева

В Челябинске завтра, пятого октября, ограничат движение по улице Татищева в районе дома №256.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение будет действовать до пятого ноября.

В указанный период времени транспорт не сможет передвигаться по одной полосе улицы Татищева при движении от Комсомольского проспекта к улице Героя России Евгения Родионова.

Ограничение вводится в связи с проведением работ по устройству сетей ливневой канализации.

Городские власти просят водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.