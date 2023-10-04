04.10.2023
На М-5 в Челябинской области запущено движение по правой части нового моста
04.10.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Татищева
04.10.2023
На Алтае задержан челябинец, готовивший взрыв мэрии Рубцовска
04.10.2023
Владимир Путин оценил мехатронные станции озерского производства
04.10.2023
В Ленинском районе Челябинска ширится пространство для заводчан-автомобилистов
04.10.2023
Десантная группа ВСУ пыталась проникнуть в Крым на катере и трех гидроциклах
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Татищева
03.10.2023
В Челябинске закрыли движение на улице Чичерина
29.09.2023
В Челябинске ограничили движение на Свердловском проспекте
27.09.2023
В Челябинске до октября ограничили движение по улице Российской
22.09.2023
Движение по улице 60-летия Октября в Челябинске закрыли до 30 сентября
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023