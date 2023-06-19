В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова

В Челябинске с восьми утра 20 июня закроют движение транспорта по улице Агалакова.

Ограничение будет действовать на участке от дома №38 по Агалакова до пересечения с улицей Гагарина до восьми часов вечера 20 июля.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, данная мера связана с работами по реконструкции теплотрассы и переустройством сетей водоснабжения.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.