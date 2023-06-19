В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Транспорт
Дороги
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Транспорт
Дороги
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году в России значительно вырос уровень заболеваемости птиц гриппом, в Минобороны РФ этот
19.06.2023

В Минобороны связали рост заболеваемости птичьим гриппом в РФ с миграцией птиц с Украины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Ленинском районе Челябинска строится уникальный храм в стиле древнерусской архитектуры XI века
19.06.2023

При строительстве уникального храма в Челябинске произошел интересный случай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область входит в тройку лидеров в Уральском федеральном округе (УрФО) по выданным льг
19.06.2023

Челябинская область - в числе лидеров по выданным льготным ипотечным кредитам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Для славного города Озерска Челябинской области 19 июня является особенным днем – сегодня праздну
19.06.2023

«Маяк» и Озерск: 75 лет вместе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора физкультурно-оздоровительно
19.06.2023

Дело экс-директора ФОКа в Нагайбакском районе, где погиб школьник, направлено в суд
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.06.2023

Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.06.2023

Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.06.2023

Анонсы событий и мероприятий на 20 июня (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.06.2023

В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.06.2023

В Челябинске начинают ремонт Свердловского проспекта, движение ограничат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.06.2023

Юные челябинские волейболистки стали победительницами «Серебряного мяча»
ограничение движения
Общество
19.06.2023 18:02

В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова

В Челябинске с восьми утра 20 июня закроют движение транспорта по улице Агалакова.

Ограничение будет действовать на участке от дома №38 по Агалакова до пересечения с улицей Гагарина до восьми часов вечера 20 июля.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, данная мера связана с работами по реконструкции теплотрассы и переустройством сетей водоснабжения.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

ограничение движения
Новости по тегу: ограничение движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.06.2023

В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по улице Марченко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.06.2023

В Челябинске вводится ограничение движения по Свердловскому проспекту

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2023

В Челябинске ограничат движение по улице Дегтярева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.06.2023

В Челябинске до конца лета закрывают движение на улице Мира
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ключевым событием третьего дня XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-202
Общество

Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области

17.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сбер и Правительство Челябинской области будут сотрудничать в сфере подготовки специалистов для и
Федерация

В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера

16.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Делегация Челябинской области принимает активное участие в работе Петербургского международного э
Политика

Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона

16.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На площадке XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Челябин
Общество

Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса

16.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Есть такое меткое наблюдение: кто помнит о своих корнях, тот уверенно планирует собственное будущ
Общество

ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века

15.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В течение двух лет Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки в рамках национальн
Общество

Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма

15.06.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году в России значительно вырос уровень заболеваемости птиц гриппом, в Минобороны РФ этот
19.06.2023

В Минобороны связали рост заболеваемости птичьим гриппом в РФ с миграцией птиц с Украины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Ленинском районе Челябинска строится уникальный храм в стиле древнерусской архитектуры XI века
19.06.2023

При строительстве уникального храма в Челябинске произошел интересный случай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область входит в тройку лидеров в Уральском федеральном округе (УрФО) по выданным льг
19.06.2023

Челябинская область - в числе лидеров по выданным льготным ипотечным кредитам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Для славного города Озерска Челябинской области 19 июня является особенным днем – сегодня праздну
19.06.2023

«Маяк» и Озерск: 75 лет вместе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора физкультурно-оздоровительно
19.06.2023

Дело экс-директора ФОКа в Нагайбакском районе, где погиб школьник, направлено в суд
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

19.06.2023 19:05

Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе

19.06.2023 18:35

Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях

19.06.2023 18:34

Анонсы событий и мероприятий на 20 июня (18+)

19.06.2023 18:16

В Минобороны связали рост заболеваемости птичьим гриппом в РФ с миграцией птиц с Украины

19.06.2023 18:02

В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова

19.06.2023 17:56

В Челябинске начинают ремонт Свердловского проспекта, движение ограничат

19.06.2023 17:12

Юные челябинские волейболистки стали победительницами «Серебряного мяча»

19.06.2023 16:57

В Миассе на ходу загорелся троллейбус

19.06.2023 16:46

В Челябинской области снижаются показатели естественной убыли населения

19.06.2023 16:32

В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта по улице Марченко

19.06.2023 16:06

В Аргаяшском районе продолжают тушить торфяной пожар

19.06.2023 15:58

При строительстве уникального храма в Челябинске произошел интересный случай

19.06.2023 15:21

В Челябинске вводится ограничение движения по Свердловскому проспекту

19.06.2023 14:26

Станица Магнитная отметила 280 лет

19.06.2023 14:11

В Челябинске из горящей квартиры спасли троих взрослых и ребенка

19.06.2023 14:10

Челябинская область - в числе лидеров по выданным льготным ипотечным кредитам

19.06.2023 14:04

Депутаты Магнитогорска поддержали инициативу жителей

19.06.2023 13:24

«Маяк» и Озерск: 75 лет вместе

19.06.2023 12:09

Дело экс-сотрудника «ЧТЗ-УРАЛТРАК, обвиняемого в получении взяток, передано в суд

19.06.2023 11:52

В челябинском Саду камней установят общественный туалет

19.06.2023 11:49

Дело экс-директора ФОКа в Нагайбакском районе, где погиб школьник, направлено в суд

19.06.2023 11:49

«Мой питомец - моя ответственность!» - стартует второй этап детского конкурса

19.06.2023 11:30

Лето в «Мегаполисе» наступило!

19.06.2023 11:26

Продолжателю русской реалистической школы на Урале – 75

19.06.2023 10:59

Путин: Работать должно быть выгодно

19.06.2023 10:54

В Челябинске комфортная среда на общественных пространствах и во дворах сформирована более чем наполовину

19.06.2023 10:49

В Челябинске по случаю праздника выпускников парк Гагарина частично закроют для посещений

19.06.2023 10:44

На Ильменском фестивале побывало более 10 тысяч гостей

19.06.2023 09:33

К 2030 году МРОТ вырастет как минимум вдвое

19.06.2023 09:14

Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух

19.06.2023 00:43

В понедельник в Челябинской области – прохладно, сыро и ветрено

18.06.2023 22:30

Анонсы событий и мероприятий на 19 июня (18+)

18.06.2023 20:37

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 12.06.2023 по 18.06.2023)

18.06.2023 19:18

В Челябинске автобус №86 больше не будет ходить по проспекту Ленина в центр

17.06.2023 17:03

Челябинцам из аварийного дома на Савина в очередной раз предложили маневренные квартиры

17.06.2023 16:31

У набережной челябинского озера Смолино появилось сердце

17.06.2023 14:47

Москва и Челябинская область на ПМЭФ договорились о совместном развитии туризма

17.06.2023 13:43

Водонапорную башню Златоуста рекомендовали включить в госреестр объектов культурного наследия

17.06.2023 13:27

Инженер из Златоуста перевел лжеброкерам почти 15 миллионов рублей

17.06.2023 12:23

Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области

17.06.2023 12:06

В «Парковом» шиномонтажная мастерская работает прямо на тротуаре, жители пожаловались Наталье Котовой

17.06.2023 10:51

В разрушенном храме Каслей обнаружен фрагмент старинной росписи

17.06.2023 10:39

Ох и хитрец!

16.06.2023 20:07

В выходные в Челябинской области – дожди, в воскресенье жара начнет спадать

16.06.2023 19:46

Челябинская область активно развивает агломерационные связи

16.06.2023 18:14

В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера

16.06.2023 18:07

В центре Челябинска началась очистка Миасса

16.06.2023 17:59

В Челябинской области электронные сертификаты станут доступны для льготников

16.06.2023 17:46

Участник Великой Отечественной войны из Челябинска отметил вековой юбилей

16.06.2023 17:03

Челябинская область и Санкт-Петербург намерены укреплять сотрудничество

16.06.2023 16:50

Турецкий делегат ПМЭФ рассказал, как его страна справилась с последствиями землетрясения

16.06.2023 16:17

Окай Депрем: «Участникам ПМЭФ-2023 неинтересно контрнаступление Украины»

16.06.2023 16:17

Трем медикам Челябинской области присвоены почетные звания

16.06.2023 16:12

«Большие гастроли» Озёрского театра «Наш дом» в Уссурийске

16.06.2023 15:52

Обитателей Челябинского зоопарка ждет лучшая жизнь – с помощью жителей

16.06.2023 15:17

Новые аргумента «за» отмену двухуровневой системы местного самоуправления в Челябинске

16.06.2023 14:50

В июне меняется расписание электричек Челябинск-Магнитогорск

16.06.2023 14:40

В Магнитогорске дали старт реализации областного закона, касающегося содержания домашних животных

16.06.2023 14:32

Герман Греф: Российская экономика прошла беспрецедентно тяжелый период лучше всех ожиданий

16.06.2023 14:27

В Кыштыме с 16 июня отменили особый противопожарный режим, по всей области ОПР действует

16.06.2023 14:18

Ремонт тепловых сетей в Копейске повлияет на движение автобусов

16.06.2023 14:15

В Челябинске ограничили движение на улице Кузнецова

16.06.2023 13:54

На месте заброшенного челябинского «Молодогвардейца» скоро откроют спортплощадку

16.06.2023 13:52

Жители Челябинской области сэкономили по 18 тысяч рублей благодаря подпискам

16.06.2023 13:51

В Челябинске в выходные изменятся маршруты пяти троллейбусов

16.06.2023 13:49

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

16.06.2023 13:46

Греф заявил о планах сделать Сбер lovemark для клиентов

16.06.2023 13:18

Ирина Текслер заинтриговала челябинцев новостью о появлении в Саду камней сокровища из недр Земли

16.06.2023 13:02

В Челябинске ограничили движение по улице Доватора

16.06.2023 12:58

Спектакль «Эсмеральда» с новыми артистами вскоре увидят челябинцы

16.06.2023 12:47

Сбер представил платформу для роботизации бизнес-процессов SaluteRPA

16.06.2023 12:39

В Челябинске ищут создателя проекта «Малахитовой шкатулки» изо льда

16.06.2023 12:35

Нелучшие «Времена года»: частный пансионат для престарелых Челябинска нарушает закон

16.06.2023 12:22

Магнитка взяла Гран-при отраслевого фестиваля «Под звуки нежного романса»

16.06.2023 12:15

Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона

16.06.2023 12:14

Книжный пикник в Челябинске помог книгам «найти новый дом»

16.06.2023 11:13

Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей

16.06.2023 11:02

Челябинцев снова предупредили о возможном изменении цвета воды

16.06.2023 10:51

Банковская гарантия: особенности продукта

16.06.2023 10:49

Покупка через интернет: миасец пострадал от действий мошенника

16.06.2023 10:33

Челябинцы увидят «Женское лицо российского космоса»

16.06.2023 10:32

Глава Миасса Егор Ковальчук назначен вице-губернатором на общественных началах

16.06.2023 10:11

Консультация юриста: как учитывается переработка у водителей

16.06.2023 10:09

Александр Лазарев назначен вице-губернатором Челябинской области

16.06.2023 10:07

Память в одном кадре: балерина и фотограф

16.06.2023 10:00

Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса

16.06.2023 09:11

В Бакале водолазы подняли с глубины тело утонувшего больше десяти дней назад молодого мужчины

15.06.2023 23:59

В пяти городах НМУ продлятся по субботу, в Челябинске – превышение ПДК по сероводороду

15.06.2023 23:45

В пятницу в Челябинской области – жара и дожди на юге

15.06.2023 20:52

Анонсы событий и мероприятий на 16 июня (18+)

15.06.2023 20:26

Александр Кузнецов назначен и.о. ректора ЮУрГГПУ

15.06.2023 18:09

Окай Депрем: «Турецкие бизнесмены заинтересованы в укреплении отношений с Россией»

15.06.2023 18:08

Житель Челябинской области осужден за призывы к терактам

15.06.2023 17:59

Журналист из Италии поделился впечатлениями о ПМЭФ-2023

15.06.2023 17:55

Конноспортивные соревнования в Уйском районе посвятили Дню России

15.06.2023 17:41

Турецкий политолог рассказал, как изменились отношения Москвы и Анкары за год

15.06.2023 17:37

ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века

15.06.2023 17:33

Месячная аудитория «СберБанк Онлайн» составит 80 миллионов пользователей

15.06.2023 17:27

В Сбере заявили о перспективах роста ВВП благодаря искусственному интеллекту

15.06.2023 16:34

«Газпром нефть» обеспечит высокотехнологичными маслами предприятия Челябинской области