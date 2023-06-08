В Челябинске на оздоровление и летний отдых детей направлено почти 200 миллионов рублей

В Челябинске на оздоровление и отдых детей – летняя кампания 2023 года охватит более 60 тысяч юных горожан – направлено почти 200 миллионов рублей.

Об этом сегодня, восьмого июня, в своем телеграм-канале рассказала мэр Наталья Котова, отметившая, что муниципальные организации отдыха и оздоровления детей были подготовлены к летнему сезону заранее.

«Разработали тематические смены и интересные программы. Приобрели путевки в загородные лагеря для детей, нуждающихся в особой заботе государства», - сообщила Наталья Котова.

По ее словам, почти во всех школах Челябинска работают городские лагеря, где впервые в этом году питание 22-х тысяч детей полностью взял на себя муниципалитет. Юные спортсмены отправятся на сборы в загородные лагеря. Подростки работают в трудовых отрядах и участвуют в мероприятиях центра «Моя территория».

«Мы сделали летние каникулы для детей безопасными, интересными и разнообразными, охватили все категории. Уверена, что юные челябинцы с пользой проведут это лето, отдохнут, напитаются новыми впечатлениями и наберутся сил к предстоящему учебному году», - сказала Наталья Котова.