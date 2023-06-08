08.06.2023
В Челябинске временно изменят маршруты троллейбусы №7 и №12
08.06.2023
Челябинских автомобилистов штрафуют на миллионы за парковку на газонах
08.06.2023
В Челябинске на оздоровление и летний отдых детей направлено почти 200 миллионов рублей
08.06.2023
В Челябинске 38-летняя садистка дважды бросала с третьего этажа той-терьера своей подруги
08.06.2023
Михаил Скоков вручил награды сотрудникам, достойно выполнившим служебные задачи в новых регионах страны
08.06.2023
От телевизора – к экрану мобильного: южноуральцы все чаще смотрят ТВ на сотовых телефонах
В Челябинске на оздоровление и летний отдых детей направлено почти 200 миллионов рублей
29.05.2023
В Челябинске началась выдача путевок в детские загородные лагеря
17.04.2023
Подготовка загородных детских лагерей к приему юных челябинцев идет по плану
03.04.2023
Более сорока тысяч юных челябинцев этим летом оздоровятся в городских и загородных лагерях
25.07.2022
Дети сотрудников АО «ГРЦ Макеева» продолжают с удовольствием отдыхать в загородных здравницах
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023