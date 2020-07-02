В Челябинске на пешеходной Кировке установили новую уличную мебель

Власти Челябинска всерьез взялись за преображение пешеходной части улицы Кирова. В районе площади Ярославского у фонтана 30 июня были установлены антивандальные скамейки и вазоны со спиреями и хвойниками.

Как сообщили в администрации Челябинска, на Кировке появилось 27 вазонов с деревьями и 44 скамьи в оригинальном стиле. По замыслу, новые объекты – антивандальные, вес каждого изделия от 700 килограммов до 1,5 тонны. Выполнены они в едином минималистском стиле: скамейки выглядят строго и гармонично – дизайн не слишком бросается в глаза. Отличаются скамейки только наличием или отсутствием спинки: первые рассчитаны на пожилых людей, а вторые – на молодежь. Основание сооружений выполнено из авторского состава бетона, который устойчив к перепадам температур и морозам. Растения в вазонах также морозоустойчивы – их не нужно пересаживать в холодное время года.

«Для нас важно было сохранить историческую эстетику улицы, но и хотелось привнести некое современное прочтение тех пространств, которые были сформированы. И мы приняли решение, что на центральной пешеходной части, именно в створе зданий на Кирова у нас сохранятся исторические сооружения, а в так называемых «кулуарах» поставим современные формы, введем дополнительное озеленение», – отметил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

В планах администрации города до конца июля отреставрировать фонтан в месте установки скамеек и вазонов, а также установить несколько торговых объектов в едином стиле.