В Челябинске на Театральной площади временно будет закрыта парковка

В Челябинске со второго по восьмое июня в рамках проведения Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» будет полностью закрыто парковочное пространство на Театральной площади.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

«Просим автовладельцев убрать транспорт с данной парковки и не препятствовать проведению мероприятия», - говорится в сообщении.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске пройдет первый в стране фестиваль «Российская студенческая весна» для учащихся образовательных организаций среднего профессионального образования. Ранее учащиеся колледжей и техникумов боролись за звание победителей всероссийского конкурса наравне со студентами вузов.

Конкурсная программа фестиваля пройдет по девяти творческим направлениям: «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Арт», «Региональная программа». По каждому направлению будут определены победители.

Переживаете, что не найдете какую-то площадку фестиваля? Спокойно! Дорогу всегда подскажет верблюд. Именно силуэт этого животного будет установлен у каждой фестивальной площадки Российской студенческой весны. Ведь верблюд изображен на гербе Челябинска и Челябинской области, а также считается символом региона. Об этом говорится на официальной странице «Студенческой весны» в социальной сети.

Верблюды необычные. Они разрисованы граффити: за основу взяты репродукции картин русских художников Василия Кандинского, Георгия Курасова, Казимира Малевича, Леонида Афремова, Любови Поповой, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Николая Рериха.