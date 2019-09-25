В Челябинске начался отопительный сезон

Сегодня, 25 сентября, в дома жителей Челябинска начнут подавать отопление. В течении пяти дней батареи станут теплыми во всех квартирах и социальных учреждениях.

Подача тепла будет проводиться поэтапно. В первую очередь оно появится в детских садах, школах и больницах. Изначально сообщалось, что с опозданием отопительный сезон начнется на севере Металлургического района Челябинска. Там очень большой износ трубопроводной сети и подрядчик мог не успеть закончить ремонтных работы в срок, но он уложился.

«Также, как и во всем городе в Челябинске отопительный сезон стартует здесь с 25 сентября, то есть сегодня! Запуск отопления будет осуществляться поэтапно в течение пяти дней. В случае отсутствия отопления после 30 сентября потребителям необходимо обращаться в теплоснабжающую организацию МУП «ЧКТС», по телефону (351) 723 01 81, либо в свою управляющую компанию», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Подача тепла в дома идет и в других муниципалитетах. В 30 из 43 отопительный сезон уже начался, в остальных территориях запустят отопление сегодня, 25 сентября. Больше всего подключенных к теплу потребителей в Кыштымском, Озерском, Снежинском, Трехгорном городских округах; Верхнеуральском, Кусинском, Октябрьском, Пластовском, Саткинском муниципальных районах.

Также ведется подключение к теплу объектов социальной сферы и жилищного фонда в других муниципальных образованиях области: Верхнеуфалейском, Златоустовском, Карабашском, Магнитогорском, Челябинском и Южноуральском городских округах, Аргаяшском, Еманжелинском, Еткульском, Каслинском, Катав-Ивановском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском, Троицком и Уйском муниципальных районах и других.