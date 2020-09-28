В Челябинске начался отопительный сезон

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о начале отопительного сезона. Батареи в домах горожан начнут теплеть уже сегодня.

Согласно распоряжению Натальи Котовой отопительный сезон в Челябинске начинается сегодня, 28 сентября. Соответствующий документ размещен на сайте администрации областного центра.

«Теплоснабжающим организациям независимо от формы собственности осуществить отпуск тепловой энергии потребителям в соответствии с установленным температурным графиком с 28 сентября 2020 года. Обеспечить отпуск тепловой энергии на нужды отопления объектов бюджетной сферы города Челябинска с даты, обозначенной в заявке соответствующего учреждения. Рекомендовать управляющим организациям и организациям, обслуживающим жилищный фонд города Челябинска, обеспечить запуск отопления и нормативную температуру воздуха в помещениях жилищного фонда города Челябинска», - говорится в распоряжении.

Добавим, компания «УСТЭК-Челябинск» получила паспорт готовности к новому отопительному периоду. Документ выдан администрацией города Челябинска и подтверждает выполнение всех необходимых условий для надёжной работы теплосетевых объектов и источников, находящихся в зоне ответственности организации, в условиях отопительного периода 2020-2021 годов.

Объем инвестиций АО «УСТЭК-Челябинск» в 2020 году в тепловые сети и котельные Челябинска, находящиеся в ведении компании, составил 1 миллиард 100 миллионов рублей.

На эти средства были заменены 22 участка тепловых сетей суммарной протяженностью по каналу 6 километров, проведена внутритрубная диагностика отдельных участков с помощью робототехнического комплекса.

На котельных установлены источники бесперебойного питания, чтобы при кратковременных просадках напряжения во внешней электросети не останавливалась работа котлов.

Проведён текущий ремонт котельных, центральных тепловых пунктов, а также обязательные мероприятия по обслуживанию электродвигателей, насосов.

Для повышения надежности электроснабжения Северо-Западная котельная переведена на другой уровень напряжения.

На тепловых сетях проведены восстановительные работы при устранении повреждений в рамках гидравлических испытаний.

До конца года компания планирует провести работу по реконструкции изоляции на теплотрассах воздушной прокладки.