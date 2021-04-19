В Челябинске начато строительство дорог на трех улицах и ремонт на пяти

В Челябинске начато строительство участков трех улиц: Академика Макеева, Героя России Евгения Родионова, Конструктора Духова.

Напомним, строительство участка проспекта Героя России Евгения Родионова (от Татищева до Академика Макеева) и участка улицы Академика Макеева (от 250-летия Челябинска до проспекта Евгения Родионова) ведется на северо-западе южноуральской столицы с помощью федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».

Строящийся участок улицы Конструктора Духова – это поселок Чурилово (Тракторозаводский район). Данный объект, по словам заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, является самым проблемным в связи с вводом школы и детских садов.

По федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы ведутся на пяти участках челябинских улиц (на Университетской набережной, Комсомольском проспекте, Танкистов, Черкасской и Куйбышева).

Как сообщил Максим Куляшов на аппаратном совещании в городской мэрии в понедельник, 19-го апреля, в рамках программы БКАД также начаты работы по устройству наружного освещения дороги к поселку Новосинеглазово (от Троицкого тракта) и улицы Мраморной в Металлургическом районе.

«В соответствии с графиком ведутся работы по реконструкцию Ленинградского моста, движение по которому - напоминаю - будет закрыто с первого мая. Соответствующее распоряжение подписано на прошлой неделе», - отметил Куляшов.

По его словам, не останавливается в областном центре и ямочный ремонт. В течение прошлой недели с помощью горячей асфальтобетонной смеси было ликвидировано дефектов и разрушений проезжей части на общей площади две тысячи квадратных метров.