05.07.2022
Полицейские Челябинска изъяли крупную партию паленых сигарет
05.07.2022
Челябинец угнал машину со спящим пятилетним мальчиком
05.07.2022
Осужден южуноралец, задержанный ФСБ за кражу нефтепродуктов
05.07.2022
Южноуралец задержан за убийство дальнобойщика в Башкирии
05.07.2022
Челябинка обнаружила в городском бору лилии, но не краснокнижные
05.07.2022
В Челябинске начнется четвертый этап опрессовки
В Челябинске начнется четвертый этап опрессовки
04.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
16.06.2022
В Челябинской области в этом году запустят четыре объекта водоснабжения
10.06.2022
С первого июня платежи южноуральцев за коммуналку вырастут в среднем на 3,4%
07.06.2022
Жизнь без горячей воды в Металлургическом районе продолжится до 17 июня
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022