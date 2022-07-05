В Челябинске начнется четвертый этап опрессовки

12 июля в Челябинске стартует четвертый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Централизованные гидравлические испытания продлятся до 26 июля.

Как сообщили в администрации Челябинска, под отключение попадут 567 жилых многоквартирных домов, 46 детских садов, 20 учебных и 12 лечебных учреждений в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города. Также в июле по отдельному графику проводятся работы на локальных котельных.

Максимальный срок отключения - две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён

С перечнем домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться здесь.