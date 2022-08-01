01.08.2022
Южный Урал протягивает Донбассу руку «культурной помощи»
01.08.2022
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 5,4%
01.08.2022
Главный полицейский Челябинска обратился к главам районов
01.08.2022
В Челябинске начинается строительство еще трех детских садов
01.08.2022
Дело матери из Аргаяшского района, которая убила новорожденного, отправлено в суд
01.08.2022
На трассе «Подъезд к Екатеринбургу» фура столкнулась с иномаркой
В Челябинске начнется ремонт дороги на плотине Шершневского водохранилища
01.08.2022
Полностью движение по Ленинградскому мосту будет открыто 25 августа
29.07.2022
В Челябинске движение по улице Доватора восстановят до конца недели
28.07.2022
В Челябинске частично ограничат движение в Ленинском районе
27.07.2022
В микрорайоне Чурилово появится новая дорога
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022