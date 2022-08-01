В Челябинске начнется ремонт дороги на плотине Шершневского водохранилища

В конце этой недели начнется ремонт проезжей части на плотине Шершневского водохранилища. Работу по организации движения власти планируют организовать также, как и при ремонте путепровода «Челябинск-Главный».

Об этом сегодня, первого августа, на совещании в администрации Челябинска рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Эта работа начнется после пятого августа, сейчас ведутся подготовительные работы и отработка движения транспорта. Планируем организовать все так, как было сделано при ремонте дороги в Ленинский район, чтобы минимизировать пробки и заторы, будет по-другому организована и работа светофоров», - сказал Ксензов.

Кроме того, будет реконструироваться развязка с шершневским кольцом.

«Мы синхронизировали работу с управлением дорожного хозяйства. Уже началась работа по дороге в сторону Полетаево. Работаем над малыми обходами. Сейчас заказан проект на данную кольцевую развязку», - добавил Ксензов.

«То есть не только за счет расширения улицы Худякова будет снижена нагрузка, а еще за счет других направлений выезда с северо-запада?», - уточнила глава города Наталья Котова.

Напомним, 27 июля, начался первый этап ремонтных работ по увеличению пропускной способности улицы Худякова. Завершить проект должны в августе 2023 года. Во время ремонтных работ придется убрать 20 деревьев, но взамен будет высажено 138 деревьев. этом участке дороги. Стоимость контракта – 314 миллионов рублей. Срок завершения всех работ - 20 августа 2023 года.

По окончанию ремонтных работ проезжая часть улицы Худякова будет расширена до 20,5 метра, планируется обустройство четырех светофорных объектов, появятся технические и пешеходные тротуары, остановочные павильоны, островки безопасности.