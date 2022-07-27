Общественная палата Челябинской области берет на контроль расширение улицы Худякова

Сегодня, 27 июля, начинается первый этап ремонтных работ по увеличению пропускной способности улицы Худякова. Завершить проект должны в августе 2023 года. Накануне Общественная палата Челябинской области провела заседание, на котором были рассмотрены предложения по обеспечению транспортной доступности г. Челябинска и Сосновского муниципального района.

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, местного самоуправления, подрядных организаций, общественности, специалисты в сфере дорожной и транспортной отрасли, члены и эксперты областной Общественной палаты.

В начале заседания председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко напомнил, что еще в апреле текущего года общественники озвучили проблему необходимости увеличения пропускной способности улицы Худякова правительству региона и администрации города, а также попросили уделить особое внимание этому вопросу. Решение было принято. Наряду с расширением улицы, по словам председателя ОП, планируется строительство школ и детских садов на территории Сосновского района, что поможет снизить транспортную нагрузку и на плотину, и непосредственно на улицу Худякова.

Вчера в формате дискуссии на площадке Общественной палаты участники обсудили ряд важных вопросов. Например, общественники обеспокоены, что южноуральцы будут испытывать значительные затруднения при передвижении по улице Худякова во время ремонтных работ, по их мнению, особенно остро этот вопрос может встать в начале учебного года. Также горожан тревожит вырубка зеленых насаждений и качество будущего нового дорожного полотна.

По словам заместителя главы города Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова, во время ремонтных работ придется убрать 20 деревьев, но взамен будет высажено 138 деревьев.

Эксперт комиссии ОП по экологии, охране окружающей среды и сельскому хозяйству, исполнительный директор ЧРЭОО «АнтиСМОГ» Евгений Маленкин инициировал организацию общественного контроля за вырубкой и высадкой деревьев.

«Перед тем как подрядчик приступит к сносу деревьев, члены Общественной палаты будут уведомлены. Мы зафиксируем каждое дерево. Работы по вырубке и компенсационной высадке зеленых насаждений будут проходить под особым контролем Общественной палаты региона», - заявил Николай Дейнеко.

Более подробно о том, каким образом будут проходить ремонтные работы, рассказал Андрей Ксензов: «Сегодня мы обсуждаем проект капитального ремонта автомобильной дороги по улице Худякова. Буквально вчера состоялось подписание контракта с подрядной организацией, которая уже в ближайшие дни начнет определенные работы в соответствии с контрактом на этом участке дороги. Стоимость контракта – 314 млн. 31 тыс. 895 руб. Срок завершения всех работ - 20 августа 2023 г. Работа будет состоять из нескольких этапов. В рамках первого подготовительного этапа предполагается вынос инженерных сетей, расчистка полосы движения, где будет проходить расширение. Большая работа по выносу кабеля предстоит с ОАО “Ростелеком” и с другими инженерно-техническими службами. Работы будут проходить с минимальным захватом проезжей части. Подрядчик нацелен на то, чтобы основные работы проводились в ночное время. Планерки будут проходить минимум один раз в сутки, объект будет под постоянным контролем заказчика и проектировщика».

Член Общественной палаты региона, председатель Правления Союза проектных организаций Южного Урала, председатель правления ЧРОО «Союз архитекторов России», Почетный архитектор России Сергей Якобюк попросил подрядчика заранее продумать варианты объездных маршрутов и до начала дорожных работ составить привязанные к местности схемы организации движения транспортных средств и пешеходов на участке проведения работ таким образом, чтобы граждане могли выбрать объездной путь без затруднений.

Генеральный директор ООО КЭМП, общественный активист Яков Гуревич говорил о том, что пробки есть в районе плотины и улицы Лесопарковой. Он уверен, что в этом случае необходимо грамотно регулировать движение, а именно использовать систему «Умный город».

«Сотрудник ГИБДД не может регулировать движение лучше, чем система “Умный город”, хотя бы потому, что обзор, который охвачен автоматизированной системой, намного обширнее. Даже самый умный регулировщик может принимать решения только на основе информации, которая находится в его поле зрения», - сказал Яков Гуревич.

Также спикер отметил, что на данном участке дороги есть 40 объектов, которые затрудняют трафик движения и замедляют пропускную способность, например, построенные недавно пешеходные переходы в районе Каменного карьера.

В дополнение членами и экспертами Палаты были подняты вопросы об организации движения на кольце вблизи плотины, ее реконструкция должна быть произведена в следующем году. В рамках заседания спикеры обсудили и объездную дорогу от поселка Северный до Новоградского тракта.

Так, по окончанию ремонтных работ проезжая часть улицы Худякова будет расширена до 20,5 метра (6 полос для движения автотранспорта), планируется обустройство четырех светофорных объектов, появятся технические и пешеходные тротуары, остановочные павильоны, островки безопасности. Кроме того, будет высажено 138 деревьев и 100 метров живой изгороди из кустарников, также появятся посевные газоны площадью более 4 тыс. кв. метров. Добавим, на первом этапе подрядчик должен установить все необходимые информационные щиты и уже потом начать демонтаж плитки и бордюрного камня.

Андрей Ксензов высказался о важности проведенной встречи. Он убежден, что замечания и предложения представителей общественности будут способствовать более комфортному решению вопроса для южноуральцев.

Подводя итоги мероприятия, Николай Дейнеко пояснил, что в течение всего хода ремонтных работ на площадке Общественной палаты Челябинской области будут проходить рабочие встречи, где общественники смогут обсуждать актуальные вопросы, связанные с расширением улицы Худякова.