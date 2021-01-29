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В Челябинске наказан «создатель» снежных куч на Шмакова

В Челябинске наказан рублем «создатель» снежных куч на улице Шмакова. Управление развития и благоустройства городской среды оштрафовало собственника самосвала, которым он же и управлял, на четыре с половиной тысячи рублей на несанкционированное складирование снега.

На снежные кучи неподалеку от дома №17-А по улице Александра Шмакова (это микрорайон «Парковый») жильцы пожаловались в январе в городской комитет дорожного хозяйства. В КДХ Челябинска сразу заявили, что виновные будут установлены и привлечены к административной ответственности.

«Просим граждан при выявлении фактов образования несанкционированных свалок снега сообщать нам», - обратились сотрудники комитета дорожного хозяйства города к челябинцам, напомнив, что подрядчики КДХ собранный снег вывозят только на специальную площадку.