В Челябинске назвали сроки установки новых остановок

В Челябинске новые остановки установят до октября этого года. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов в ходе аппаратного совещания в мэрии. По его словам, в месяц устанавливается 17-18 остановочных комплексов, летом эта работа будет усилена.

«Максимально учли все те замечания, которые были по инженерным коммуникациям при размещении остановок. Сейчас этот процесс держим на контроле, Наталья Петровна. В ежедневном режиме проводим ВКС», - доложил вице-мэр.

Глава города подчеркнула, что при выполнении работ необходимо обратить внимание на тротуарную плитку, если она смещается, и открытые люки.

Также Андрей Ксензов сообщил о дополнительной закупке порядка 60 урн. Их разместят на территории общественных пространств. Всего в эксплуатации «Геоцентра» находятся 176 урн на улице Кирова и набережной, а также 484 на остановках общественного транспорта.