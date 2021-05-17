17.05.2021
Наталья Котова попросила предпринимателей установить возле их магазинов урны побольше
17.05.2021
За сутки в Челябинской области подтверждено 93 новых случая ковида
17.05.2021
Александр Астахов: Современная городская среда в Челябинске формируется активными темпами
17.05.2021
Наталья Котова распорядилась привести в порядок челябинские кладбища
17.05.2021
В Миассе к стихийному продуктовому рынку приближается армия тараканов
17.05.2021
Челябинская область получила более 316 тысяч доз вакцины от ковида
В Челябинске не намерены строить подземный переход под Кировским мостом
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
14.05.2021
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021