В Челябинске не намерены строить подземный переход под Кировским мостом

В Челябинске не планируют строить подземный переход под Кировским мостом. разъяснения по планировке территории пересечения улиц Труда и Кирова дал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов на аппаратном совещании с главой города Натальей Котовой.

«12 мая 2021 года была утверждена документация по планировке территории улиц Труда - Кирова. Это территория, прилегающая к строящейся набережной. После утверждения документации этой планировки территории, мы стали получать много вопросов по строительству подземного перехода с пешеходной части улицы Кирова», - сказал Крутолапов.

Главных архитектор города пояснил, что впервые эту территорию разработали в 2016 году. Тогда в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС были заложены мероприятия по связке строящейся набережной и пешеходной части улицы Кирова.

В 2019 году по инициативе Комитета дорожного хозяйства документацию по планировке территории скорректировали в части переработки выхода на набережную в месте сопряжения ее с Кировским мостом.

«Мероприятия, заложенные в документацию от 2016 года, были отражены в обосновывающих материалах, в утверждаемых материалах нанесены красной линией, - добавил Крутолапов. - По информации, полученной от Комитета дорожного хозяйства, строительство данных подземных переходов на сегодняшний день не планируется».