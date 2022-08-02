В подземных переходах Челябинска появятся камеры видеонаблюдения

Все подземные переходы, которые перешли на обслуживание МБУ «Геоцентр», будут отремонтированы и оборудованы камерами видеонаблюдения.

Об этом сегодня, второго августа, сообщила глава Челябинска Наталья Котова после обхода подземных переходов областного центра.

«В прошлом году мы привели в порядок подземный переход на площади Революции, весной преобразился переход по улице Братьев Кашириных у «Торгового центра». Сейчас работы ведутся на двух объектах по проспекту Ленина: на пересечении с улицей 3-го Интернационала и с улицей Свободы. На первом работы будут завершены ко Дню города, а на втором — до конца октября. По завершении ремонтов оборудуем все переходы системами видеонаблюдения, чтобы пресекать акты вандализма и, конечно же, повысить безопасность челябинцев», - рассказала Наталья Котова.

Как сообщает администрация Челябинска, во всех переходах закрыты торговые точки, восстанавливаются ступени, стены приводят в порядок и наносят на них специальное антивандальное покрытие, монтируется новое освещение. Кроме того, меняются решетки сливных стоков: теперь вместо металлических конструкций устанавливаются пластиковые.

«Такие решетки намного дешевле металлических, не требуют обслуживания, но самое главное — не представляют интереса для воришек. Сейчас все ливневые стоки прочищаются, после чего мы разместим новые решетки и надежно их закрепим», - рассказал директор МБУ «Геоцентр» Александр Степанов.

Напомним, долгое время эти подземные переходы находились в аренде и не содержались должным образом. В прошлом году контракты были расторгнуты и переданы на обслуживание в подведомственную структуру Комитета дорожного хозяйства — МБУ «Геоцентр».

«Есть еще несколько переходов по городу, с которыми нужно будет работать, мы планируем это на следующий год. На каждый требуется порядка четырех с половиной миллионов рублей, чтобы вернуть их в надлежащий вид. Есть еще два перехода в плохом состоянии: у Теплотехнического института и на улице Черкасской, которые находятся в долгосрочной аренде. К сожалению, суд нас не поддержал, и мы не смогли расторгнуть контракты, чтобы забрать их обратно в муниципалитет. Поэтому сейчас продолжим работу с арендаторами, чтобы они привели их в порядок и содержали должным образом», - подчеркнула Наталья Котова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинцы жалуются в Народный фронт на удручающее состояние «подземок» областного центра и отсутствие условий для маломобильных горожан. Активисты Народного фронта нашли десятки нарушений и абсурдных решений в организации доступной среды для маломобильных граждан.

В частности, в отремонтированном переходе на площади Революции вместо пандусов были установлены дорогостоящие электрические подъемники. Однако пользоваться ими нельзя: на всех конструкциях висят замки. Уже отремонтированный переход возле Торгового центра на улице Братьев Кашириных также не отвечает нормам безопасности: поручни на спусках лестниц должны быть непрерывными. В подземном переходе на проспекте Ленина – улице Свободы был обнаружен единственный в своем роде «пандус-трамплин» с ржавыми обломанными краями в самом конце спуска. На остановке у ДК имени Колющенко подземный переход скрывает множество ловушек.

Но глава Челябинска во время объезда переходов, видимо, их не заметила.