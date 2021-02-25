В Челябинске не работают светофоры на трех перекрестках

В Челябинске сегодня, 25-го февраля, не работают светофоры на трех перекрестках. Временно отключение объектов связано с работами на электросетях.
Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, с девяти утра до пяти вечера будут отключены светофоры на пересечении улиц Героев Танкограда и Бажова.
С восьми утра до шести вечера не будут работать светофорные объекты на перекрестке проспекта Победы с улицей Молдавской.
С часу дня до шести вечера отключат светофоры на Братьев Кашириных – Чайковского.