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В Челябинске не работают светофоры на трех перекрестках

В Челябинске сегодня, 25-го февраля, не работают светофоры на трех перекрестках. Временно отключение объектов связано с работами на электросетях.

Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, с девяти утра до пяти вечера будут отключены светофоры на пересечении улиц Героев Танкограда и Бажова.

С восьми утра до шести вечера не будут работать светофорные объекты на перекрестке проспекта Победы с улицей Молдавской.

С часу дня до шести вечера отключат светофоры на Братьев Кашириных – Чайковского.