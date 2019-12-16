В Челябинске некому водить новые автобусы
Общество
Сегодня, 12:35
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинск столкнулся с дефицитом водительских кадров. Новые низкопольные автобусы, которые в этом году закупили городские власти, водить некому. Штат укомплектован только на треть.

 

Об этом сегодня, 16 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации города сказал заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«Штат водителей не укомплектован на треть. У нас только 40 водителей. Все автобусы готовы выйти на линию, но посадить за них некого», - отметил Максим Куляшов.

Наталья Котова дала поручение активизировать работу и начать везти с частными перевозчиками, которые ушли с нелегальных маршрутов.

«Есть проблема с кадрами. Увеличилось количество автобусов. Сейчас будем решать этот вопрос. Возможно, что будем пересаживать с других маршрутов. Есть поручение начать вести переговоры с теми перевозчиками, которые ушли с нелегальных маршрутов, у них есть кадры», - сказала Наталья Котова.

Напомним, в этом году власти Челябинска закупили 66 низкопольных автобусов, которые работать на природном газе. Выбор в пользу покупки такого транспорта был сделан с учетом общественного мнения при обсуждении на транспортном форуме 24-го мая 2019-го года. Автобусы окрашены в зеленый цвет, который горожане выбрали путем голосования. Машины приспособлены для маломобильных групп населения. В самом салоне есть специальное место для инвалидов и связь с водителем. Также автобусы оборудованы Wi-Fi–роутерами.

Планируется, что уже в следующем году Челябинск закупит еще порядка 100-150 новых автобусов.

Автор: 
Инна Шемаева
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