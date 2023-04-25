В Челябинске объекты культурного наследия «принимают душ»

В Челябинске капитально очищают от атмосферных и биологических загрязнений объекты культурного наследия (ОКН).

Профилактические работы на главных ОКН города Центр историко-культурного наследия будет проводить до конца апреля, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

В числе объектов культурного наследия, которым уже посчастливилось и еще посчастливиться «принять душ», - памятник Ленину на площади Революции, памятник Орленку на Алом поле, памятник Героям тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Танк» на Комсомольской площади, памятный знак «Ленинградский мост» на проспекте Победы (въезд на Ленинградский мост).

Как рассказали в управлении культуры Челябинска, в столице Южного Урала уже помыли и памятник «Танкистам-Добровольцам».