25.04.2023
В Челябинске объекты культурного наследия «принимают душ»
25.04.2023
ЮУЖД обеспокоены увеличением количества случаев травмирования граждан в Челябинской области
25.04.2023
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о травмировании ребенка на детской площадке
25.04.2023
В Челябинске объявлены аукционы на ремонт двух дорог в Металлургическом районе
25.04.2023
Челябинка пожаловалась Наталье Котовой на скрывающуюся под землей опасность
25.04.2023
На полянах «Зигальги» намного раньше обычного появилась сон-трава
В Челябинске объекты культурного наследия «принимают душ»
21.12.2022
Пять памятников истории и культуры Златоуста обретут охранные зоны
05.12.2022
Дело разрушителя исторического здания на Труда, 97 передано судебным приставам
25.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023