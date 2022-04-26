26.04.2022
Текслер и Дитрих обсудили перспективы ТЛК «Южноуральский»
26.04.2022
СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу
26.04.2022
В челябинском «подземелье» появились антивандальные светильники
26.04.2022
В Челябинске расследуют гибель на пожаре семилетней девочки
26.04.2022
В Челябинске обследовали проблемные дороги и обязали подрядчика устранить дефекты за 30 дней
26.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 апреля
В Челябинске обследовали проблемные дороги и обязали подрядчика устранить дефекты за 30 дней
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022
Алексей Текслер проинспектировал челябинские дороги: новые повороты и старые тупики
23.04.2022