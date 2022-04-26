В Челябинске обследовали проблемные дороги и обязали подрядчика устранить дефекты за 30 дней

Специалисты комитета дорожного хозяйства Челябинска совместно с подрядной организацией ООО «НижАвтоДорСтрой» сегодня, 26-го апреля, осуществили комиссионное обследование 18-ти объектов улично-дорожной сети города, отремонтированных в 2019-м году и находящихся у подрядчика на гарантии.

Все выявленные дефекты заактированы и переданы в работу подрядчику, сообщили в КДХ.

Поделиться

В частности, пристальное внимание проверяющие уделили улице Худякова, а именно участку от Воровского до Рабоче-Колхозной, к качеству ремонта которого у населения были претензии, – на проезжей части образовалась колея.

В ходе обследования колею выявили и на пересечении улиц Худякова и Энгельса - на второй и третьей полосах по ходу движения в сторону улицы Энтузиастов.

По результатам объезда подрядчику выписано предписание на устранение выявленных дефектов в тридцатидневный срок.

Как отметили в комитете дорожного хозяйства Челябинска, на все объекты, где с 2019-го года проводились дорожные ремонты, установлен четырехлетний гарантийный срок.

«С подрядчиками в постоянном режиме ведется продуктивная работа по устранению выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств», - заявили в КДХ.