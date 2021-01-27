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В Челябинске обсудили концепцию капитального ремонта привокзальной площади

В Челябинске сегодня, 27-го января, состоялось обсуждение концепции капитального ремонта привокзальной площади. Работа над проектом преображения данного пространства должна быть завершена к концу этого года.

Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, к благоустройству привокзальной площади будет применен комплексный подход.

В частности, планируется провести озеленение, выделить зоны отдыха для горожан и гостей Челябинска, изменить транспортную схему (а именно – проработать грамотную организацию движения общественного транспорта).

Будущее привокзальной площади обсуждалось в КДХ города с участием его председателя Рината Кучитарова, начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Павла Крутолапова, руководителя управления транспорта Максима Кичеева и представителей МУП АПЦ и ЮУЖД.

Напомним, в конце 2020-го года на аппаратном совещании в мэрии тогдашний заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров рассказал, что в планах властей – оптимизация разворотной площадки автовокзала «Южные ворота», расположенного в здании ТК «Синегорье» (с учетом поручений губернатора Челябинской области Алексея Текслера о переносе сюда автобусных маршрутов, ранее стартовавших от дворца спорта «Юность»).

Егоров сообщил, что проектные решения предполагают перенос троллейбусно-автобусных остановок ближе ко входу в здание железнодорожного вокзала, группировку маршрутов на трех посадочных площадках с современными павильонами и табло прибытия, организацию новой остановки у выхода из пригородного вокзала, спрямление и повышение безопасности пешеходных путей, обеспечение полностью безбарьерной среды, увеличение количества зеленых насаждений, создание общественных пространств для отдыха пассажиров.