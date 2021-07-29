В Челябинске ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей

В Челябинске с 30 июля и по девятое августа ограничат движение в центре города в связи с ремонтом трамвайного переезда на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга.

Первый этап начнется в 22 часа в пятницу, 30 июля, и завершится к шести утра третьего августа. В это время ограничат движение по проспекту Ленина по трем крайним левым полосам в направлении улицы Воровского. Движение будет осуществляется по двум правым полосам.

«Движение по улице Цвиллинга в сторону улицы Тимирязева с западной стороны улицы Коммуны также ограничивается. Движение по улице Цвиллинга в сторону улицы Коммуны ограничивается с двух до одной полосы», - рассказали в Комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Второй этап стартует в шесть часов утра третьего августа и завершится к шести часам утра шестого августа. В это время ограничат движение по проспекту Ленина в направлении улицы Пушкина. Там поменяют направление движения по полосам.

Движение в сторону улицы Воровского останется без ограничений. Движение по улице Цвиллинга в сторону улицы Тимирязева и в обратном направлении в сторону улицы Коммуны также ограничат.

На третьем этапе, который будет длиться с 22 часов шестого августа до шести часов тура девятого августа ограничат движение по проспекту Ленина в направлении улицы Воровского. Там произойдет смена направления движения по полосам. Движение в сторону улицы Пушкина оставят без ограничений.

«Движение по улице Цвиллинга в сторону улицы Тимирязева ограничивается, проезжая часть сужается до одной полосы. Движение по улице Цвиллинга в сторону улицы Коммуны также ограничивается, проезжая часть сужается до одной полосы», - пояснили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.

С шести часов утра девятого августа до шести часов утра 11 августа ограничение движения по проспекту Ленина не планируется.

Ремонтом трамвайного переезда занимается подрядная организация ООО “Строй-Сервис”. Все работы планируют завершить к 20 августа 2021 года.