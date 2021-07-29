29.07.2021
Двести геймеров Южного Урала готовы сразиться «За Танкоград»
29.07.2021
Челябинская область продолжает ставить антирекорды по числу новых случаев ковида за сутки
29.07.2021
В Челябинске ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей
29.07.2021
В центре Челябинска пройдет исторический флешмоб
29.07.2021
Большинство челябинцев считают домашнее насилие серьезной проблемой
29.07.2021
Пандусы через железнодорожный мост в Челябинске не приспособлены для инвалидов
В Челябинске ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей
28.07.2021
В Челябинске временно ограничат движение по Комсомольскому проспекту
14.07.2021
В Челябинске ограничили движение в сторону площади Революции
15.06.2021
В Челябинской области из-за жары ограничили движение большегрузов по федеральным трассам
07.05.2021
На Северо-Западе Челябинска продлили ограничение движения
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021