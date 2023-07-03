В Челябинске ограничили движение по проспекту Победы

В Челябинске сегодня, третьего июля, введено ограничение движения транспорта вдоль трамвайных путей по проспекту Победы, на участке от Каслинской до Кирова.

Как отмечает пресс-служба администрации города, ограничение связано с проведением работ по капитальному ремонту трамвайной сети.

Движение возобновится после 23 июля.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.