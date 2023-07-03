03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
В Челябинске ограничили движение по проспекту Победы
02.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 3 июля (18+)
02.07.2023
В Челябинске презентовали конверт, посвящённый 100-летию исторического музея Южного Урала
02.07.2023
В Челябинске на детской площадке пострадала маленькая девочка, прокуратура проводит проверку
02.07.2023
На воскресенье в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
В Челябинске ограничили движение по проспекту Победы
30.06.2023
В Челябинске до конца лета ограничат движение на улице Цвиллинга
28.06.2023
В Челябинске начинается реконструкция тепловых сетей на Свердловском проспекте
27.06.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Дегтярева
27.06.2023
В Челябинске в связи с празднованием Курбан-байрама закроют улицу Елькина
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023