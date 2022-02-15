В Челябинске определен исполнитель контракта на установку малых архитектурных форм рядом с «Юностью»

Территорию возле челябинского дворца спорта «Юность» украсит малыми архитектурными формами ООО «Челябинская многопрофильная компания», признанное победителем торгов.

Отметим, итоги аукциона на установку малых архитектурных форм на новом общественном пространстве, которое появится рядом со знаковым спортивным объектом в текущем году, были подведены накануне, 14-го февраля. Челябинская многопрофильная компания предложила наименьшую цену – 11,9 миллиона рублей.

Как отмечает пресс-служба администрации Челябинска, начальная стоимость контракта составляла 17,2 миллиона рублей. Таким образом, конечное снижение стоимости предстоящего благоустройства составило тридцать процентов.

Администрация Центрального района заключит контракт с победителем аукциона до 28-го февраля, добавили в мэрии.

В рамках данного контракта исполнитель должен будет в срок до 20-го августа установить в сквере 151 МАФ 14-ти видов, в том числе семь вертикальных шезлонгов, десять скамеек средних размеров в виде шайб, 48 радиальных скамеек (90 градусов), 17 урн цилиндрической формы из оцинкованной стали, 29 скамеек со спинками, шесть двухместных кресел, восемь барных парковых стульев, восемь столов (их установят возле лавочек), четыре стульчика, способных поворачиваться на 360 градусов, два белых бетонных вазона, пять угловых скамеек со спинками, а также качели с навесом и 27-метровую перголу.

Как сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев, гарантийный срок на выполненные работы – три года.

Отметим, пространство возле дворца спорта «Юность» в Челябинске будет создано в 2022-м году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» - эту территорию захотело видеть преображенной большое количество жителей южноуральской столицы, активно голосовавших за нее на портале «Активный житель 74». Контракты на благоустройство, озеленение и освещение уже заключены.

В рамках работ по благоустройству планируется уложить семь тысяч квадратных метров широкоформатной белой плитки, обустроить велодорожки. На отдельных участках подрядчик уложит террасную доску и травмобезопасное покрытие.

Благоустройство стоимостью почти 23 миллиона рублей (гарантийный срок – три года) также планируется завершить до 20-го августа.

Изюминкой пространства, безусловно, станет амфитеатр, длина которого по внешнему периметру будет достигать сорока метров. Он будет установлен до пятого августа текущего года.

В рамках заключенного контракта на озеленение стоимостью 5,9 миллиона рублей на территории сквера высадят 153 дерева: липы, березы, клены остролистные и яблони Недзвецкого. Высота саженцев будет достигать от двух с половиной до трех с половиной метров, в зависимости от породы растения.

Также возле челябинской «Юности» высадят почти три тысячи кустарников (барбарис, кизильник, сирень кустовую, можжевельник, дёрен белый) и уложат полторы тысячи квадратных метров газона.

Для скейт-парка, который обещает стать местом притяжения молодежи, планируется смонтировать четыре восьмиметровых парковых светильника. Кроме того, в рамках контракта на освещение стоимостью 5,2 миллиона рублей в новом сквере появятся 43 парковые опоры с четырехметровыми светильниками.