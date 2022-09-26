Подрядчик высадил в сквере у «Юности» вдоль Труда «неправильные» липы

Подрядчик высадил в сквере, обустраиваемом возле дворца спорта «Юность» в Челябинске, «неправильные» липы – деревья не соответствовали техническому заданию.

«По этой причине все липы, которые были высажены вдоль улицы Труда, убрали. В течение недели их заменят на новые деревья», - сообщил сегодня, 26-го сентября, на аппаратном совещании в мэрии глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

По его словам, к настоящему моменту в сквере у «Юности» полностью закончены основные работы по покрытиям. В настоящее время подрядная организация доставляет скамейки вокруг деревьев – осталось установить двадцать процентов данных малых архитектурных форм.

«Освещение уже подключили. Озеленение будет закончено до первого октября – подрядчик ускорился», - рассказал Виктор Ереклинцев.

Напомним, сквер возле дворца спорта, где долгое время располагался автовокзал, создается в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В качестве объекта благоустройства текущего года данную территорию выбрали сами челябинцы.