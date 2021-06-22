22.06.2021
В Магнитогорске выпала из окна годовалая девочка
22.06.2021
В зоопарке Челябинска родился пятнистый олень
22.06.2021
С началом курортного сезона активизировались авиамошенники
22.06.2021
Сотрудницу железной дороги травмировал грузовой поезд
22.06.2021
Приборы газового контроля помогут обеспечить безопасность
22.06.2021
В Челябинске на железной дороге из цистерны вылилось дизельное топливо
В Челябинске опытные райтеры проведут мастер-класс для начинающих граффитистов
22.06.2021
В зоопарке Челябинска родился пятнистый олень
22.06.2021
Сотрудницу железной дороги травмировал грузовой поезд
22.06.2021
Полицейские Челябинской области почтили память погибших в Великой Отечественной войне
22.06.2021
В Челябинске на железной дороге из цистерны вылилось дизельное топливо
Администрация Челябинска пока «замалчивает» мнение экспертов по реконструкции Комсомольского проспекта
21.06.2021
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
18.06.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021