В Челябинске опытные райтеры проведут мастер-класс для начинающих граффитистов

В Челябинске в начале июля опытные райтеры проведут мастер-класс для начинающих художников. Обучение пройдет возле ледовой арены «Трактор», сообщил агентству «Урал-пресс-информ» организатор фестиваля граффитист Тимур «Бразил» Абдуллаев.

«Фестиваль направлен на то, чтобы хулиганы учились рисовать нормально, качественно, обдуманно», - пояснил цель мастер-класса Тимур Абдуллаев.

Участникам предоставят материалы для росписи – баллончики, валики. Рисовать на поверхностях они будут по заданиям, которые им дадут организаторы.

Тимур Абдуллаев добавил, что фестиваль пройдет по аналогии с прошедшим мероприятием «Битва стиля8» 12,13,14 июня. Тогда участники расписали стены возле ТРК «Родник».

Новый мастер-класс пройдет 1,2,3 июля.