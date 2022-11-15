В Челябинске оставшуюся без крыши остановку «1-я Охотничья» скоро починят

Пострадавшую в результате ДТП остановку «1-я Охотничья» на улице Хохрякова в Челябинске должны починить в течение ноября. В настоящее время павильон не имеет крыши – местные жители, ожидающие транспорт, мокнут под дождем, не имеют возможности укрыться от снега.

Десятого ноября местная жительница написала о данной проблеме в группе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте, а опередивший челябинку на несколько дней пенсионер пожаловался на удручающее состояние остановки агентству «Урал-пресс-информ». Пожилой мужчина рассказал, что крыша павильона не выдержала веса обрушившегося на нее снега. Начальник управления по торговле и услугам администрации Челябинска Сергей Березуев, отвечая на запрос «Урал-пресс-информа» по поводу будущего данной остановки, пояснил, что торгово-остановочный комплекс на «1-й Охотничьей» по улице Хохрякова (в сторону центра города) пострадал из-за ДТП.

Объект был установлен на основании заключенного МКУ «Городская среда» договора на размещение сроком до октября 2026-го года.

По словам Сергея Березуева, 16-го февраля текущего года здесь произошло ДТП с пострадавшими. В результате аварии оказались повреждены опоры навеса и деформирована конструкция крыши (навес для ожидания пассажирами общественного транспорта).

«До настоящего времени органами полиции проводились следственные мероприятия. На сегодняшний день вынесено заключение о тяжести произошедшего, собственнику объекта выдана справка о ДТП для возмещения причиненного ущерба страховой компанией. Собственником объекта даны гарантийные обязательства о восстановлении конструкции навеса в срок до первого декабря 2022 года», - пояснил начальник управления по торговле и услугам администрации Челябинска.