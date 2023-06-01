В Челябинске отключат светофоры на перекрестках

В Челябинске в пятницу, второго июня, отключат светофоры на четырех перекрестках.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, с восьми утра до полуночи планируется отключение на Гагарина – Агалакова, с девяти утра до 17 часов – на пересечении Гагарина и Дзержинского.

С 13 до 15 часов светофоры не будут работать на перекрестках улицы Хлебозаводской с Морской и 32-й Годовщины Октября.