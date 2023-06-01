01.06.2023
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках
01.06.2023
Энергетики «Россети Урал» напоминают родителям и детям правила электробезопасности
01.06.2023
В Челябинске первого июня официально открыли купальный сезон
01.06.2023
Аромат новой жизни: в Челябинской области в мае родились 2,6 тысячи детей и более тысячи семей
01.06.2023
Начал курсировать дополнительный пригородный поезд Челябинск – Троицк
01.06.2023
Минобороны РФ: Сорвана попытка киевского режима провести теракт против жителей Шебекино
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках
27.03.2023
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках
22.03.2023
В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках
01.12.2022
Челябинцам сообщили об отключении светофоров на перекрестках и остановке
26.10.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023