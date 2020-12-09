В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

В Челябинске сегодня, девятого декабря, будут отключены светофорные объекты на трех перекрестках.
Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, с девяти утра до полудня будет производиться замена светофорного оборудования на пересечении улиц Новороссийской и Днепропетровской.
С 13.30 до 16.00 менять светофоры будут на участке улица Новороссийская – остановка «Завод металлоконструкций».
С 13-ти до 18-ти часов светофорные объекты не будут работать на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского - в связи с отключением электроэнергии.