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В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

В Челябинске сегодня, девятого декабря, будут отключены светофорные объекты на трех перекрестках.

Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, с девяти утра до полудня будет производиться замена светофорного оборудования на пересечении улиц Новороссийской и Днепропетровской.

С 13.30 до 16.00 менять светофоры будут на участке улица Новороссийская – остановка «Завод металлоконструкций».

С 13-ти до 18-ти часов светофорные объекты не будут работать на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского - в связи с отключением электроэнергии.