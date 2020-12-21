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Аллея чиновников?

В Челябинске откроют памятник Николаю Патоличеву

В Челябинске на этой неделе состоится торжественное открытие памятника первому секретарю Челябинского областного комитета Всесоюзной коммунистической партии Николаю Патоличеву. Его бюст уже установлен на Аллее Славы.

О торжественном открытии памятника Николаю Патоличеву сообщил сегодня, 21 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по социальным вопросам Сергей Авдеев.

«Инициатива создания памятника принадлежит Законодательному собранию Челябинской области. Она была поддержана гражданами. В течение шести месяцев шли согласование эскиза, места расположения бюста, потом прошли публичные обсуждения. Решение об установке монумента принималось на городской думе. Затем челябинский центр искусств приступил к изготовлению бюста. На прошлой неделе он был установлен, на этой неделе состоится торжественное открытие памятника», - отметил Сергей Авдеев.

На изготовление памятника были потрачены средства бюджета Челябинской области. Он представляет собой выполненную из бронзы скульптуру на постаменте.

Справка:

С января 1942 года по март 1946 года Николай Патоличев занимал должность первого секретаря челябинского горкома и обкома партии. Перед ним во время Великой Отечественной войны была поставлена невероятно сложная задача – создать на Южном Урале и в Челябинске сильную промышленную базу для производства военной техники, боеприпасов для фронта. Причем в кратчайшие сроки.

В начале войны в Челябинскую область было эвакуировано девять наркоматов, около 200 предприятий и более 650 тысяч человек со всей страны. Именно Патоличев руководил их размещением на территории региона, а также координировал запуск и работу всех предприятий.

Николай Патоличев также был одним из организаторов и руководителей создания легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса. Благодаря четкой организации и самоотверженной работе Николая Семеновича Челябинску удалось в считаные месяцы организовать выпуск военной продукции и стать городом, где ковалась победа в Великой Отечественной войне.

С 1958 по 1987 годы Патоличев был министром внешней торговли СССР. Он один из двух государственных деятелей Советского Союза, награжденных 11 орденами Ленина. Кроме того, Патоличев имеет множество других наград, в том числе зарубежных. В 1978 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Челябинска».

Никто не спорит, Николай Патоличев – достойнейший человек, масштабная личность. Однако у многих горожан вызывает некоторое недоумение место размещения памятника. Создается впечатление, что у Аллеи Славы нет единой концепции – то стелу собрались в центре аллеи ставить, то в двух шагах от нее, отвоевав у газона клочок земли, водрузили монумент. Хотелось бы, чтобы свое мнение по этому поводу высказали архитекторы, градостроители. Агентство «Урал-пресс-информ» готово предоставить свою площадку для возможных дискуссий.