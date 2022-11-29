В Челябинске откроют пятый сосудистый центр на базе горбольницы №6

В Челябинске на базе городской больницы №6 откроют пятый в областном центре сосудистый центр, где будут получать высокотехнологичную медицинскую помощь пациенты с острыми инфарктами миокарда и инфарктами мозга.

Об этом рассказала на пресс-конференции министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

В настоящий момент в Челябинской области открыто 10 региональных сосудистых центров, среди них четыре в Челябинске, два в Магнитогорске, по одному в Миассе, Троицке и Сатке.

Несколько недель назад сосудистый центр открылся в Кыштыме, куда будут направляться для проведения стентирования коронарных артерий при инфаркте миокарда, где теперь будут лечиться пациенты из Кыштыма, Каслей, Верхнего Уфалея, Нязепетровска.

На сегодня в регионе действует семь первичных сосудистых отделений для оказания помощи пациентам с инфарктом миокарда, 15 отделений для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (инфарктом мозга) и три региональных сосудистых центра для больных с инсультами - на базе Челябинской областной клинической больницы, областной больницы №3 и центральной клинической медико-санитарной части в Магнитогорске. Для таких пациентов с инфарктами и инсультами применяются самые высокотехнологичные методики.

«Это серьезное хирургическое творчество, не рутина. Все пациенты, если попадают в терапевтическое окно – им вовремя вызвали скорую помощь, им вовремя диагностировано заболевание – маршрутизируются в три региональных сосудистых центра. В 2022 году для них закупили девять медицинских изделий, среди которых два ангиографа и три компьютерных томографа, - отмечает министр.

Один ангиограф будет закуплен в шестую городскую клиническую больницу. Это будет пятый региональный сосудистый центр на территории Челябинска. Он будет организован в Металлургическом районе. Таким образом, его жителей не придется доставлять по узкому транспортному коридору в Областную больницу №3.

По словам министра, уже порядка десяти лет на государственном уровне реализуются различные программы, которые формируют сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений на территории каждого субъекта и, в частности, на территории Челябинской области. «Это делается, чтобы снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Это лидирующая причина среди всех других причин смертности в Челябинской области и в Российской Федерации в целом, - отметила Агата Ткачева.

Она пояснила, что пациент с острой сосудистой катастрофой, острым инфарктом миокарда или мозга на скорой помощи доставляется в региональный сосудистый центр, максимально приближенный к его местонахождению. Там он получает высокотехнологичную медицинскую помощь в достаточно короткий промежуток времени от начала острого заболевания.

В более легких случаях пациент направляется в первичное сосудистое отделение, где есть отделение реанимации и врач-кардиолог круглосуточно. Пациенту оказывается специализированная медпомощь.