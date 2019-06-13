В Челябинске открылась первая «Лаборатория наставничества»

В Челябинске сегодня, 13-го июня, состоялось пленарное заседание первого для южноуральской столицы форума «Лаборатория наставничества». Важное для региона событие организовали и провели совместными силами федерация профсоюзов Челябинской области и главное управление по труду и занятости региона.

Участие в мероприятии, главной идеей которого является содействие возрождению института наставничества на предприятиях и в организациях Южного Урала, приняли представители органов исполнительной и законодательной власти, работодателей, научного сообщества, профсоюзный актив. На пленарном заседании обсуждались лучшие практики, развитие и внедрение системы наставничества на предприятиях Челябинской области.

К слову, проект «Лаборатория наставничества» федерации профсоюзов Южного Урала победил в конкурсе фонда президентских грантов по теме «Наставничество». Открывая пленарное заседание форума, председатель федерации профсоюзов Челябинской области Николай Буяков отметил, что добрые традиции наставничества существуют сегодня на многих южноуральских предприятиях.

«Тем не менее, думаю, надо более активно работать в этом направлении, привлекать к развитию наставничества ученых, руководителей предприятий», - подчеркнул профсоюзный лидер региона.

Начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов отметил, чтобы система наставничества работала, нужно создавать институт менторства, искать людей, которые будут наставниками наставников.

«А менторов тоже нужно учить. Всех надо учить. Так что задача стоит непростая. И тут должна быть поддержка со стороны государства. Государство должно создавать площадки, где предприятия могли бы быстро и эффективно получать полезный опыт (как положительный, так и отрицательный) и делиться собственным опытом с другими предприятиями-работодателями», - сказал Владислав Смирнов.

Он добавил, что в России в годы кризиса оказались «снесены» многие важные наработки в сфере социальной политики, социальных отношений.

«Мы потеряли огромный пласт наработок, которые создавались в Советском Союзе. И сейчас начинаем заново развивать то, что уже знали и успешно применяли», - отметил начальник ГУ по труду и занятости населения региона.

Заместитель председателя профессионального сообщества «Союз наставников», доктор экономических наук из Екатеринбурга Сергей Баженов сказал о важности трехстороннего взаимодействия, которое есть в Челябинской области, - регионального правительства, федерации профсоюзов Южного Урала и работодателей.

«Сотрудничество трех сторон социального партнерства обязательно даст хороший результат», - уверен эксперт.

По его словам, сложность в вопросе развития наставничества состоит в том, что не все предприятия готовы тратиться на эти цели, ведь внедрение института наставничества - дело хлопотное и затратное. Как следствие - увеличение себестоимости продукции и, соответственно, уменьшение прибыли. В то же время, подчеркнул он, наставники, опытные и грамотные специалисты, помогут предприятию понять, как эффективно развивать производство и повышать производительность труда. Так что, как говорится, игра стоит свеч.

Сергей Баженов призвал участников пленарного заседания добавиться в группу Союза наставников в Фэйсбуке и черпать оттуда полезную информацию.

Заместитель исполняющего обязанности министра народного образования и науки Челябинской области Елена Зайко порадовала участников встречи новостью о том, что наш регион в числе восьми субъектов Российской Федерации официально признан территорией наставничества.

Соответствующий документ глава Челябинской области Алексей Текслер подписал на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Елена Зайко познакомила участников пленарного заседания с результатами анализа направлений наставничества в профессиональных образовательных организациях Челябинской области.

Форум «Лаборатория наставничества» продолжит свою работу в рамках Уральского молодежного профсоюзного слета «УРА-2019», который пройдет 14-16 июня на озере Увильды.

В формате открытого диалога и обмена опытом здесь встретятся работающая в различных сферах южноуральская молодежь, занимающиеся проектной или общественной деятельностью студенты, участники и победители конкурсов профессионального мастерства и WorldSkills.