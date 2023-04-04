Отставка в Челябинской областной службе занятости

Заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Кирилл Усманов уходит в отставку. Он проработал на этом посту почти два года.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Усманова Кирилла Рабисовича от замещаемой должности заместителя начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 31 марта 2023 года», - говорится в документе.

Усманов покидает госслужбу по собственной инициативе.

В настоящий момент Главное управление возглавляет 54-летний Владислав Смирнов (на этом посту с 21 июля 2010 года). У него один первый заместитель - 43-летний Александр Шегуров (с 12 мая 2020 года) и остался один заместитель - 37-летний Николай Барышников (с 19 января 2021 года). Должность еще одного зама теперь вакантна.

ДЛЯ СПРАВКИ

Кирилл Усманов родился 31 октября 1992 года. В 2010 году окончил Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (бывш. Областной лицей-интернат), в 2015 году - Челябинский государственный университет (институт права, юриспруденция).

Работал помощником депутата Законодательного собрания Челябинской области, помощником депутата Государственной думы (от ЛДПР) Виталия Пашина. Был членом Общественной палаты Челябинской области. В 2019 году занял пост помощника первого заместителя губернатора Ирины Гехт, где проработал до середины мая 2021 года. С 18 мая 2021 года по 30 марта 2023 года – заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.