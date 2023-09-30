29.09.2023
Волонтёры Томинского ГОКа высадили порядка девяти тысяч саженцев
29.09.2023
Новые грани таланта челябинца Владимира Витлифа
29.09.2023
В Челябинске открылась выставка о блокадном Ленинграде
29.09.2023
Челябинские власти заверили: срыва отопительного периода не будет
29.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 30 сентября и 1 октября (18+)
29.09.2023
В Челябинске ограничили движение на Свердловском проспекте
Заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области назначена Анна Зимина.
04.09.2023
Из попавших под сокращение 1,8 тысячи южноуральцев могут фактически потерять работу 6,5%
08.08.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались более 1,5 тысячи работников
04.05.2023
В Челябинской области сохраняется тенденция снижения безработицы
24.03.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023