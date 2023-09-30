Заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области назначена Анна Зимина. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Зимину Анну Аркадьевну заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца», – говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его подписания – с 29 сентября 2023 года.

До настоящего момента Анна Зимина работала заместителем начальника Управления внешнеэкономических связей Министерства экономического развития региона.

Напомним, пост заместителя начальника Челябинской областной службы занятости оставался вакантным с 31 марта 2023 года. Тогда Кирилл Усманов добровольно ушел в отставку, проработав в этой должности почти два года.

В настоящий момент Главное управление возглавляет 54-летний Владислав Смирнов (на этом посту с 21 июля 2010 года, в ноябре ему исполнятся 55 лет). У него один первый заместитель - 44-летний Александр Шегуров (работает в этой должности с 12 мая 2020 года) и один заместитель - 38-летний Николай Барышников (с 19 января 2021 года). Должность еще одного зама была вакантна.