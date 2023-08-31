В Челябинске открыли движение троллейбусов через Алое поле

В Челябинске сегодня, 31 августа, с пяти часов утра открыли движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина.

Троллейбусы №10, №17 и №19 поедут по своим обычным маршрутам, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Троллейбус №12 продолжит работу по трассе «Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — АМЗ» (обратно: АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская).

Напомним, движение через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина было закрыто 28 августа в связи с работами по модернизации контактной сети.