31.08.2023
Спасатели завершили поиск пропавшего на озере Куяш туриста из Свердловской области
31.08.2023
В Челябинске открыли движение троллейбусов через Алое поле
31.08.2023
Новые попытки ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Брянской области и Крыму
30.08.2023
Железнодорожники и депутаты Заксобрания обсудили вопросы развития транспортной системы Челябинской области
30.08.2023
Российский истребитель уничтожил еще один катер ВСУ в Черном море
30.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 августа (18+)
В Челябинске открыли движение троллейбусов через Алое поле
10.07.2023
Инициатива, усложнившая жизнь: челябинцы возмущены изменением маршрута движения 86-го автобуса
09.07.2023
В Челябинске ужесточили проверки работоспособности кондиционеров
05.07.2023
В Металлургическом районе Челябинска автобусы изменили маршруты до первого сентября
29.06.2023
В Челябинске до конца лета отменили троллейбус №7
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023
Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых
25.08.2023