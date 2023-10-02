В Челябинске открыли новый пункт полиции

В Центральном районе Челябинска открыли новый пункт полиции. Он расположился на пересечении проспекта Ленина и улицы Лесопарковой недалеко от памятника Курчатову. Для полицейских приобрели электромобиль и электроквадроциклы. В тожественной церемонии открытия приняли участие губернатор Алексей Текслер и начальник ГУ МВД области Михаил Скоков.

Как сообщает пресс-служба главы региона, новый пункт полиции имеет модульную конструкцию. С инициативой создания в регионе модульных пунктов полиции выступил начальник ГУ МВД области Михаил Скоков. В текущем году в области планируется возвести пять аналогичных строений.

Дополнительный пункт полиции расположен в шаговой доступности от места массового отдыха людей - парка им. Ю.А. Гагарина. «Я очень рад, что здесь, в месте массового пребывания людей, мы открываем пункт полиции, в том числе благодаря социально ответственному бизнесу", - отметил Алексей Текслер. - В новом пункте будет комфортно работать сотрудникам, и самое главное, можно будет выполнять все поставленные задачи. Здесь же будет находиться участковый и работать с населением».

В модульном пункте созданы все необходимые условия для комфортной работы полицейских. Также предусмотрено место для приема граждан участковым уполномоченным полиции. Часы приема и данные участкового размещены на информационном стенде.

В распоряжении полицейских будут электромобиль и три электроквадроцикла. Также для полицейских предусмотрена защитная экипировка и шлемы.

«Это первый опыт в нашем регионе, когда в общественном месте электромобили и электроквадроциклы будут помогать сотрудникам полиции проводить дежурства. Мне кажется, это хорошее начинание, мы обязательно его продолжим», – подчеркнул Алексей Текслер.

Планируется, что новый пункт полиции будет работать в круглосуточном режиме.