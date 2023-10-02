02.10.2023
Книги из Еткуля отправились на Донбасс
02.10.2023
Челябинские кардиохирурги успешно заменили пациенту половину сердца
02.10.2023
Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступит на Симфоническом форуме России
02.10.2023
Молодые танцоры из Миасса стали лауреатами международного конкурса и получили два гранта
02.10.2023
Начальнику ГУ юстиции Челябинской области продлили срок пребывания на госслужбе
02.10.2023
В Челябинске завершились соревнования по гребле на байдарках и каноэ
В Челябинске открыли новый пункт полиции
Челябинские полицейские будут патрулировать улицы на электроквадроциклах
27.09.2023
Четырем похитителям молодого человека в Копейске предъявлены обвинения
24.09.2023
Ссора двух женщин в кафе Миасса вылилась в перестрелку и ранения двух посетителей
24.09.2023
В Челябинской области задержан подозреваемый в нанесении смертельной травмы участнику СВО
17.09.2023
Инспекторы чесменской ГИБДД спасли большегрузы из грязевого плена
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023