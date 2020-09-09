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В Челябинске отметят День трезвости

Общество
Сегодня, 17:03
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В пятницу, 11 сентября, в Челябинске состоится акция «Живи трезво!», приуроченная ко всероссийскому Дню Трезвости. Она пройдет на Алом поле с 15:00 до 17:00 часов.

В этом году в Челябинске акция пройдет в девятый раз по инициативе общественных организаций «Трезвое поколение Урала», «За здоровый образ жизни» и «Общее дело». Челябинцы смогут проконсультироваться и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни, принять участие в акции «Живи трезво!», обменять сигареты на конфеты, а алкогольную продукцию на сок. Об этом сообщили организаторы акции.

В социальных сетях трезвеннических общественных организаций будут размещены материалы о профилактике химической зависимости (алкоголизма, курения и других наркотиков).

Напомним, праздник День Трезвости появился в 1913 году, когда Русская Православная Церковь определила провести его в великий церковный праздник - Усекновение главы Иоанна Предтечи. В Царской России в этот день закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных изделий. В Советском Союзе праздник не отмечался.

Празднование возобновили в 2005 году. С тех пор День Трезвости ежегодно отмечается в России.

 

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